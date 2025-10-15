SP: mais de 55 pessoas já foram presas por venda de bebida adulterada

A Polícia Civil de São Paulo já prendeu neste ano 57 pessoas em todo o estado pela venda de bebida alcoólica adulterada . Só nesta terça (14), seis pessoas foram detidas durante operação de combate à falsificação e adulteração de bebidas com metanol.

A Operação Poison Source: Fonte do Veneno – foi realizada em oito cidades paulistas com o objetivo de desmantelar ações criminosas como a produção e comercialização de bebidas adulteradas. Foram, ao todo, 20 mandados de busca e apreensão na capital paulista, em Santo André, Poá, São José dos Campos, Santos, no Guarujá, em Presidente Prudente e Araraquara.

A Poison Source teve início após o flagrante que prendeu um dos maiores fornecedores de insumos e bebidas falsificados.

Segundo o último boletim do Ministério da Saúde, há 213 notificações registradas de intoxicação por metanol, sendo 32 casos confirmados e 181 sob investigação - 320 casos suspeitos já foram descartados . Os casos confirmados de intoxicação por bebida adulterada estão em São Paulo (28), no Paraná (3) e Rio Grande do Sul (1). Há cinco óbitos confirmados em São Paulo e nove estão sendo investigados - três em São Paulo, três em Pernambuco, um em Mato Grosso do Sul, um em Minas Gerais e um no Ceará.