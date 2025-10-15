Polícia Civil prende dupla por tráfico de drogas e associação para o tráfico em Dourados

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Em decorrência de investigações que apuram a prática de tráfico de drogas na cidade de Dourados, policiais civis do SIG/NRI realizaram, nesta terça-feira (14), a prisão em flagrante de dois homens responsáveis por um esquema de armazenamento e distribuição de crack e cocaína na região do Estrela Porã.

Após uma série de diligências investigativas, a equipe procedeu com incursão em uma residência localizada na Rua Projetada D. No local, o morador, de 26 anos, foi surpreendido mantendo em depósito cerca de 1,3kg de crack, 200g de cocaína, 3 balanças de precisão e mais de 2 mil reais em espécie.

Outro investigado, de 50 anos, responsável pela distribuição dos entorpecentes na modalidade “Delivery”, também foi detido e sua motocicleta apreendida.

Os dois foram conduzidos à sede do SIG/Dourados, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.