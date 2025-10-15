WhatsApp

Hashioka agracia Rose Modesto com comenda em homenagem a profissionais da educação

Em tributo aos profissionais de educação de Mato Grosso do Sul, a Assembleia Legislativa realizou, na noite de terça-feira, 14, a sessão solene de ...

15/10/2025 12h35
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
A honraria foi criada para laurear professores, diretores, coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais e supervisores de ensino
A honraria foi criada para laurear professores, diretores, coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais e supervisores de ensino

Em tributo aos profissionais de educação de Mato Grosso do Sul, a Assembleia Legislativa realizou, na noite de terça-feira, 14, a sessão solene de entrega da Comenda do Mérito Professora Maria Ildonei de Lima Pedra. O deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil), representado por seu chefe de gabinete, Lusival Santos, agraciou a professora Rose Modesto. O tesoureiro estadual do UB, Allison Lopes, recebeu a distinção em nome da homenageada.

Instituída pela Resolução 102/2019, a honraria foi criada para laurear professores, diretores, coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais e supervisores de ensino com atuação no setor público ou privado que tenham contribuído de maneira excepcional para o desenvolvimento da educação sul-mato-grossense.

Presidente do União Brasil Mato Grosso do Sul, Rose Modesto é gestora política e professora, formada em história pela UCDB, lecionou durante 15 anos nas escolas da rede pública estadual e no município de Campo Grande. Em 2008, foi eleita vereadora na Capital e se reelegeu em 2012, sendo a segunda mais votada.

Em 2015, tomou posse como vice-governadora de Mato Grosso do Sul e exerceu, concomitantemente, a função de secretária de estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho. Em 2018 disputou uma cadeira na Câmara dos Deputados, sendo eleita com a maior votação proporcional.

Desempenhando um papel importante na luta pela igualdade de gênero em posições de liderança no Brasil, Rose Modesto fez história ao se tornar a primeira mulher a ocupar o cargo de superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco). Em 2014 disputou as eleições para a Prefeitura de Campo Grande, recebendo 210.112, o equivalente a 48,55% dos votos válidos.

