Câmara

Comissão debate política nacional de atenção a mulheres na menopausa

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados promove nesta quinta-feira (16) audiência pública para debater a implementação de uma política nacional...

15/10/2025 12h35
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados promove nesta quinta-feira (16) audiência pública para debater a implementação de uma política nacional de atenção integral a mulheres na menopausa. A reunião será realizada no plenário 7, às 10 horas.

O debate foi solicitado pelo deputado Romero Rodrigues (Pode-PB). Ele afirma que o objetivo é promover diálogo entre especialistas, representantes da sociedade civil e autoridades da área da saúde sobre estratégias de acolhimento, prevenção, tratamento e promoção da qualidade de vida das mulheres nessa fase.

"A proposta é contribuir para o fortalecimento de ações que reconheçam a menopausa como uma etapa natural da vida, que demanda atenção específica no Sistema Único de Saúde (SUS)", afirma.

