Estudantes de Ribeirão dos Índios conhecem o trabalho parlamentar na ALEMS

Nesta terça-feira (14), os alunos da Escola Estadual Carlos Bernardes Staut, da cidade de Ribeirão dos Índios (SP), estiveram na Assembleia Legisla...

15/10/2025 10h22
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Alunos da Escola Estadual Carlos Bernardes Staut, de Ribeirão dos Índios (SP), estiveram na Assembleia Legislativa, por proposição do deputado Roberto Hashioka
Alunos da Escola Estadual Carlos Bernardes Staut, de Ribeirão dos Índios (SP), estiveram na Assembleia Legislativa, por proposição do deputado Roberto Hashioka

Nesta terça-feira (14), os alunos da Escola Estadual Carlos Bernardes Staut, da cidade de Ribeirão dos Índios (SP), estiveram na Assembleia Legislativa, por proposição do deputado Roberto Hashioka. O objetivo da visita foi incentivar os jovens cidadãos a compreenderem, desde cedo, a importância de exercer seus direitos e deveres, além de aproximá-los do universo do Poder Legislativo, permitindo que conheçam tanto a estrutura física quanto o trabalho e as atribuições dos deputados estaduais.

Para o parlamentar, o contato direto com a Casa de Leis é uma oportunidade valiosa para que os estudantes compreendam como as leis são feitas e qual é o papel de um deputado na vida da população. “É fundamental é que eles entendam a importância da cidadania e se sintam parte ativa na construção do futuro”, frisou.

Sob coordenação do professor Claudinei Manoel de Souza, o projeto da escola paulista é intitulado “Experimentando o Conhecimento - Staut em Campo” e tem como intuito mostrar para os alunos que o conhecimento da sala de aula é aplicável no mundo. “Somos de uma cidade do interior de São Paulo com pouco mais de 2 mil habitantes, quando mostramos que existe um mundo de conhecimento fora dos livros, incentivamos o aprendizado em sala, ou seja, damos significado ao conhecimento científico”, explicou.

O aluno Kayke Maciel destacou que está aproveitando muito a viagem a Campo Grande e que tem gostado especialmente de conhecer mais sobre a cultura local e ampliar seus aprendizados fora da sala de aula. “Estamos focados em saber como funciona o estado. Gostei demais dessa viagem e quero aprender mais sobre políticas públicas daqui e como funciona atua parlamento”, concluiu.

