Estudantes de Ribeirão dos Índios conhecem o trabalho parlamentar na ALEMS

Nesta terça-feira (14), os alunos da Escola Estadual Carlos Bernardes Staut, da cidade de Ribeirão dos Índios (SP), estiveram na Assembleia Legislativa, por proposição do deputado Roberto Hashioka. O objetivo da visita foi incentivar os jovens cidadãos a compreenderem, desde cedo, a importância de exercer seus direitos e deveres, além de aproximá-los do universo do Poder Legislativo, permitindo que conheçam tanto a estrutura física quanto o trabalho e as atribuições dos deputados estaduais.

Para o parlamentar, o contato direto com a Casa de Leis é uma oportunidade valiosa para que os estudantes compreendam como as leis são feitas e qual é o papel de um deputado na vida da população. “É fundamental é que eles entendam a importância da cidadania e se sintam parte ativa na construção do futuro”, frisou.

Sob coordenação do professor Claudinei Manoel de Souza, o projeto da escola paulista é intitulado “Experimentando o Conhecimento - Staut em Campo” e tem como intuito mostrar para os alunos que o conhecimento da sala de aula é aplicável no mundo. “Somos de uma cidade do interior de São Paulo com pouco mais de 2 mil habitantes, quando mostramos que existe um mundo de conhecimento fora dos livros, incentivamos o aprendizado em sala, ou seja, damos significado ao conhecimento científico”, explicou.

O aluno Kayke Maciel destacou que está aproveitando muito a viagem a Campo Grande e que tem gostado especialmente de conhecer mais sobre a cultura local e ampliar seus aprendizados fora da sala de aula. “Estamos focados em saber como funciona o estado. Gostei demais dessa viagem e quero aprender mais sobre políticas públicas daqui e como funciona atua parlamento”, concluiu.