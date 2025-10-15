WhatsApp

“Corguinho fará parte da nova fase do Pró-Leite”, comemora Renato Câmara

O deputado Renato Câmara, presidente da Frente Parlamentar do Leite e vice-presidente da Assembleia Legislativa, conduziu nesta terça-feira (14/10)...

15/10/2025 10h22
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
O deputado Renato Câmara, presidente da Frente Parlamentar do Leite e vice-presidente da Assembleia Legislativa, conduz a 4ª Comitiva Leite Ativo no distrito do Taboco em Corguinho/MS.
O deputado Renato Câmara, presidente da Frente Parlamentar do Leite e vice-presidente da Assembleia Legislativa, conduziu nesta terça-feira (14/10), no distrito de Taboco, em Corguinho, a 4ª Comitiva Leite Ativo, quando foi confirmada a inclusão do município na nova fase do Programa Pró-Leite MS, prevista para o primeiro semestre de 2026.

O anúncio foi feito pelo coordenador de Pecuária da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Orlando Camy, que apresentou o cronograma de execução do programa. “Fica definido assim, que a primeira etapa vai até o final desse ano, com os municípios já contemplados. Uma segunda etapa vai ser realizada no primeiro semestre de 2026”, informou Camy.

Durante a abertura, o deputado Renato Câmara reforçou o papel da Frente Parlamentar do Leite e a importância da articulação entre o governo, o parlamento e os produtores. “O Pró-Leite nasceu de um trabalho coletivo que uniu o parlamento, o governo e quem está na lida diária do campo. Ver Corguinho incluído nessa nova etapa é resultado da escuta que fazemos nas Comitivas, e da confiança que os produtores depositam nesse diálogo. A gente segue trabalhando para transformar cada reunião em conquista para as famílias do campo”, afirmou o parlamentar.

O prefeito Márcio Novaes Pereira (Barrinha) destacou a relevância do encontro para o município e o resgate histórico da produção leiteira no distrito. “É de uma importância ímpar esse encontro aqui no distrito de Taboco, que já teve destaque no cenário estadual pela grande produção de leite e que, ao longo dos anos, acabou se perdendo. Hoje damos o primeiro passo para reativar essa atividade e fazer com que a produção volte a crescer. Temos vários chacareiros que ainda trabalham com leite e, com certeza, essa aproximação com o governo do Estado, através do deputado Renato Câmara, vem fortalecer essa união do poder público com a iniciativa privada. Com o melhoramento genético e o apoio técnico, Corguinho pode voltar a ser um dos grandes produtores de leite do Estado”, afirmou o prefeito.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Produtores da região do distrito do Taboco participam da evento com a esperança de melhorar a produção de leite. 

Representando a Câmara Setorial Consultiva dos Produtores de Leite e a Associação Sul-Mato-Grossense dos Produtores de Leite (Assuleite-MS), Éder Souza Oliveira reforçou o anúncio da inclusão do município no programa. “Hoje estamos aqui com a Comitiva do Leite em Corguinho para anunciar que, a pedido do prefeito Barrinha e do deputado Renato Câmara, o município está incluído no programa Pró-Leite — que é o guarda-chuva dos subprogramas Extra Leite e Projeto Originação — e também no novo projeto de genética”, afirmou.

Na sequência, o zootecnista Emerson Farias Bispo, gestor de Desenvolvimento Rural da Agraer, apresentou a palestra “Manejo de pastagens e utilização de subprodutos para alimentação na seca para bovinos de leite”, com orientações práticas sobre nutrição e eficiência produtiva. Após as apresentações, produtores e técnicos participaram de uma mesa-redonda com sugestões para ampliar o acesso à assistência técnica, crédito e melhoramento genético — temas defendidos pelo deputado em todas as edições da Comitiva.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Agraer levou o tema do manejo de pastagens e utilização de subprodutos para alimentação na seca para bovinos de leite com orientações práticas sobre nutrição e eficiência produtiva. 

As edições anteriores, realizadas em Batayporã, Nova Andradina e Sidrolândia, consolidaram a Comitiva Leite Ativo como uma das principais ferramentas de integração entre o campo e o poder público em Mato Grosso do Sul. A Comitiva integra as ações da Frente Parlamentar do Leite e da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e o programa Pró-Leite MS, que prevê o aumento da produção estadual em até 4 milhões de litros anuais nos próximos seis anos. 

O evento teve o apoio da Prefeitura de Corguinho, da Câmara Municipal, da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), do Sindicato das Indústrias de Laticínios de Mato Grosso do Sul (Silems) e da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Leite de Mato Grosso do Sul (CSCPL-MS)

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Prefeito Barrinha enfatizou que com o melhoramento genético e o apoio técnico, Corguinho pode voltar a ser um dos grandes produtores de leite do Estado

