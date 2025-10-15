Câmara dos Deputados vota nesta quarta-feira mais projetos em defesa de crianças e adolescentes

A Câmara dos Deputados retoma nesta quarta-feira (15), às 13h55, a votação de projetos relacionados à educação e à proteção de crianças e adolescentes. Nesta semana, os parlamentares priorizarão esses temas em virtude do Dia das Crianças e do Dia dos Professores.

O anúncio foi feito no último dia 10 pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) .

O que pode ser votado hoje:

Projeto de Lei (PL) 1556/19, do ex-deputado Edilázio Júnior (MA), que concede direito à meia-entrada para professores da educação básica. Hoje o benefício é restrito a professores da rede pública e de algumas localidades;

PL 4937/24 , do Senado, que transforma em lei o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, lançado em 2023;

PL 1971/25, do deputado Marcos Tavares (PDT-RJ), que cria a Política Nacional de Proteção à Primeira Infância no Ambiente Digital;

PL 3287/24 , da deputada Rogéria Santos (Republicanos-BA), que prevê o uso de algoritmos para combater crimes virtuais contra crianças e adolescentes;

PL 5669/2023 , da deputada Luisa Canziani (PSD-PR), que cria a Política de Prevenção e Combate à Violência em Escolas (Prever);

PL 3444/23, da deputada Lídice da Mata (PSB-BA), que regulamenta a atividade de influenciador digital;

PL 2225/24, da deputada Laura Carneiro, que prevê políticas para aproximar crianças e adolescentes do meio natural; e

PL 2810/25 , do Senado, que aumenta penas para crimes sexuais cometidos contra pessoas em situação de vulnerabilidade, como crianças, adolescentes.

Confira a pauta completa

O que foi aprovado ontem

Na terça (14), a Câmara aprovou várias propostas relacionadas a crianças e adolescentes. Confira: