Prefeitura inova e leva empreendedorismo às comunidades indígenas e quilombolas

O município de Nioaque será palco de uma experiência transformadora voltada ao fortalecimento do empreendedorismo local. Entre os dias 17 e 22 de novembro, acontece o Seminário Empretec Indígena, e, de 24 a 29 de novembro, será a vez do Empretec Quilombola — ambos realizados em parceria com o Sebrae e com o apoio da Prefeitura de Nioaque.



Reconhecido mundialmente, o Empretec é uma metodologia desenvolvida pela Organização das Nações Unidas (ONU) e aplicada no Brasil pelo Sebrae. O programa tem como objetivo despertar e aprimorar as habilidades e comportamentos de quem empreende, estimulando atitudes de liderança, inovação, planejamento e superação.



Em Nioaque, as edições do programa representam um novo passo rumo ao futuro, com foco na inclusão produtiva, no protagonismo dos povos tradicionais e na geração de oportunidades sustentáveis. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento inovador e a valorização das identidades culturais que compõem a história e a diversidade do município.



“Como gestor e também como empresário, acredito que o conhecimento é a base de qualquer transformação. O Empretec chega a Nioaque para despertar potencialidades, fortalecer ideias e inspirar novos caminhos. É uma oportunidade única para que nossos empreendedores indígenas e quilombolas ampliem seus horizontes e conquistem mais autonomia e prosperidade”, destacou o prefeito André Guimarães.



Com foco na prática, o seminário propõe uma imersão intensa de seis dias, em que os participantes são desafiados a agir, pensar e decidir como verdadeiros empreendedores de sucesso.



Mais do que um curso, o Empretec é um convite à autodescoberta: uma jornada que ajuda cada participante a identificar seu perfil empreendedor, desenvolver suas capacidades e acreditar no próprio potencial.



Essa iniciativa reforça o propósito da Prefeitura de Nioaque de “reconstruir com dedicação, preparando para o futuro”, fortalecendo a economia local, estimulando o crescimento de novos negócios e criando novas oportunidades para todos.