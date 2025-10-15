Zeca apresenta moção de aplauso a Lula por ação da PGFN no equilíbrio das contas públicas

Em sessão plenária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) nessa terça-feira (14), o deputado estadual Zeca do PT apresentou uma Moção de Aplauso ao Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e à Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, Anelize Lenzi Ruas de Almeida em reconhecimento à atuação exemplar da PGFN, que demonstrou notável eficiência e compromisso com a justiça fiscal ao elevar os valores resgatados aos cofres públicos, saltando de R$ 25 bilhões para mais de R$ 60 bilhões nos últimos anos.

Conforme Zeca, este avanço revela não apenas o fortalecimento institucional da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), mas também o impacto direto de suas ações no equilíbrio das contas públicas e na garantia da arrecadação de receitas fundamentais para o custeio de políticas públicas essenciais às camadas mais vulneráveis da população brasileira, um dos principais objetivos do governo do presidente Lula.

Vale destacar, ainda, a ampliação do cerco às fraudes fiscais milionárias, prática que compromete a justiça tributária e penaliza aqueles que cumprem com suas obrigações legais.

"O trabalho técnico, rigoroso e coordenado da PGFN tem promovido maior integridade ao sistema tributário nacional e contribuído para a construção de um país mais justo e responsável com o dinheiro público. Assim, manifesto profundo reconhecimento e respeito à atuação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, parabenizando todos os seus membros, procuradores, servidores e colaboradores, pelo empenho e excelência no exercício de suas funções", justificou o deputado e ex-governador, Zeca do PT.

"Mais uma vez de parabéns o governo do presidente Lula, inclusive com esta iniciativa de fazer, por meio da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, ações de combate a fraudes tão costumeiras em setores da elite do Brasil", complementou o parlamentar.

A moção agora segue para apreciação do plenário da Casa de Leis. Se aprovada, os aplausos serão oficialmente concedidos aos homenageados.