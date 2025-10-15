WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Legislativo - MS

Zeca apresenta moção de aplauso a Lula por ação da PGFN no equilíbrio das contas públicas

Em sessão plenária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) nessa terça-feira (14), o deputado estadual Zeca do PT apresentou uma Mo...

15/10/2025 09h15
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

Em sessão plenária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) nessa terça-feira (14), o deputado estadual Zeca do PT apresentou uma Moção de Aplauso ao Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e à Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, Anelize Lenzi Ruas de Almeida em reconhecimento à atuação exemplar da PGFN, que demonstrou notável eficiência e compromisso com a justiça fiscal ao elevar os valores resgatados aos cofres públicos, saltando de R$ 25 bilhões para mais de R$ 60 bilhões nos últimos anos.

Conforme Zeca, este avanço revela não apenas o fortalecimento institucional da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), mas também o impacto direto de suas ações no equilíbrio das contas públicas e na garantia da arrecadação de receitas fundamentais para o custeio de políticas públicas essenciais às camadas mais vulneráveis da população brasileira, um dos principais objetivos do governo do presidente Lula.

Vale destacar, ainda, a ampliação do cerco às fraudes fiscais milionárias, prática que compromete a justiça tributária e penaliza aqueles que cumprem com suas obrigações legais.

"O trabalho técnico, rigoroso e coordenado da PGFN tem promovido maior integridade ao sistema tributário nacional e contribuído para a construção de um país mais justo e responsável com o dinheiro público. Assim, manifesto profundo reconhecimento e respeito à atuação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, parabenizando todos os seus membros, procuradores, servidores e colaboradores, pelo empenho e excelência no exercício de suas funções", justificou o deputado e ex-governador, Zeca do PT.

"Mais uma vez de parabéns o governo do presidente Lula, inclusive com esta iniciativa de fazer, por meio da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, ações de combate a fraudes tão costumeiras em setores da elite do Brasil", complementou o parlamentar.

A moção agora segue para apreciação do plenário da Casa de Leis. Se aprovada, os aplausos serão oficialmente concedidos aos homenageados.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Mudanças no BPC buscam estímulo ao emprego, diz ministro
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende dupla por tráfico de drogas e associação para o tráfico em Dourados
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Operação Focus: combate a queimadas ilegais em MS é intensificado e multas já ultrapassam R$34 milhões
Nioaque, MS
Atualizado às 12h05
38°
Tempo nublado Máxima: 38° - Mínima: 23°
38°

Sensação

3.11 km/h

Vento

27%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 48 minutos Mudanças no BPC buscam estímulo ao emprego, diz ministro
Há 48 minutos Polícia Civil prende dupla por tráfico de drogas e associação para o tráfico em Dourados
Há 48 minutos Operação Focus: combate a queimadas ilegais em MS é intensificado e multas já ultrapassam R$34 milhões
Há 2 horas CCJR emite 18 pareceres favoráveis na reunião desta quarta-feira
Há 2 horas Hashioka agracia Rose Modesto com comenda em homenagem a profissionais da educação
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias MS celebra 48 anos de história com uma trajetória marcada por grandes conquistas no esporte Neste 11 de outubro Mato Grosso do Sul celebra 48 anos de sua criação, marcada por uma história rica em cultura, diversidade e grandes conquistas n...
2
Há 7 dias Hashioka pede melhorias em trecho das rodovias MS-386 e MS-180 entre Japorã e Iguatemi
3
Há 6 dias Mercado do Povo levará mercados modulares a pequenas cidades
4
Há 5 dias Polícia Militar recupera veículo roubado e prende casal por receptação em Corumbá
5
Há 6 dias Comissão aprova projeto que prevê concessão de estádios públicos para a iniciativa privada
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados