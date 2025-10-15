WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil cumpre Mandado de Prisão em condenação definitiva por estupro de vulnerável, em Aquidauana

A 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana cumpriu, na data de ontem (13), mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário do Estado do Paraná em des...

15/10/2025 09h15
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana cumpriu, na data de ontem (13), mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário do Estado do Paraná em desfavor de D.R.N., de 34 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável.

O mandado, oriundo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos da Comarca de Ponta Grossa/PR, refere-se à condenação transitada em julgado, com pena definitiva fixada em nove anos, sete meses e um dia de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

Após diligências realizadas pela equipe de investigações, o condenado foi localizado no município de Aquidauana e devidamente preso, sendo posteriormente encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Mudanças no BPC buscam estímulo ao emprego, diz ministro
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende dupla por tráfico de drogas e associação para o tráfico em Dourados
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Operação Focus: combate a queimadas ilegais em MS é intensificado e multas já ultrapassam R$34 milhões
Nioaque, MS
Atualizado às 12h05
38°
Tempo nublado Máxima: 38° - Mínima: 23°
38°

Sensação

3.11 km/h

Vento

27%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 48 minutos Mudanças no BPC buscam estímulo ao emprego, diz ministro
Há 48 minutos Polícia Civil prende dupla por tráfico de drogas e associação para o tráfico em Dourados
Há 48 minutos Operação Focus: combate a queimadas ilegais em MS é intensificado e multas já ultrapassam R$34 milhões
Há 2 horas CCJR emite 18 pareceres favoráveis na reunião desta quarta-feira
Há 2 horas Hashioka agracia Rose Modesto com comenda em homenagem a profissionais da educação
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias MS celebra 48 anos de história com uma trajetória marcada por grandes conquistas no esporte Neste 11 de outubro Mato Grosso do Sul celebra 48 anos de sua criação, marcada por uma história rica em cultura, diversidade e grandes conquistas n...
2
Há 7 dias Hashioka pede melhorias em trecho das rodovias MS-386 e MS-180 entre Japorã e Iguatemi
3
Há 6 dias Mercado do Povo levará mercados modulares a pequenas cidades
4
Há 5 dias Polícia Militar recupera veículo roubado e prende casal por receptação em Corumbá
5
Há 6 dias Comissão aprova projeto que prevê concessão de estádios públicos para a iniciativa privada
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados