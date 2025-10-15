Polícia Civil cumpre Mandado de Prisão em condenação definitiva por estupro de vulnerável, em Aquidauana

A 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana cumpriu, na data de ontem (13), mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário do Estado do Paraná em desfavor de D.R.N., de 34 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável.

O mandado, oriundo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos da Comarca de Ponta Grossa/PR, refere-se à condenação transitada em julgado, com pena definitiva fixada em nove anos, sete meses e um dia de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

Após diligências realizadas pela equipe de investigações, o condenado foi localizado no município de Aquidauana e devidamente preso, sendo posteriormente encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.