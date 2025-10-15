WhatsApp

Zeca do PT solicita modernização da rede elétrica na zona rural de Iguatemi

Durante sessão ordinária realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) nessa terça-feira (14), o deputado estadual Zeca do PT s...

15/10/2025 07h00
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

Durante sessão ordinária realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) nessa terça-feira (14), o deputado estadual Zeca do PT solicitou a elaboração de estudos para a modernização da rede de energia elétrica da zona rural de Iguatemi-MS, especialmente nas redes próximas aos assentamentos da reforma agrária do município.

Conforme o deputado e ex-governador Zeca, a zona rural de Iguatemi, em especial os assentamentos oriundos da reforma agrária, enfrenta dificuldades relacionadas à precariedade da rede de distribuição de energia elétrica, que, em muitos casos, é obsoleta, instável e insuficiente para atender com segurança e qualidade às necessidades dos moradores e produtores rurais.

"A modernização da infraestrutura elétrica nesses locais representa não apenas uma melhoria na qualidade de vida dos assentados, mas também um incentivo direto à produção agrícola familiar, ao fortalecimento da economia local e ao desenvolvimento sustentável da região.", justificou Zeca do PT.

A solicitação de Zeca tem base em indicação enviada pela Câmara Municipal de Iguatemi, por meio do vereador Gildo Benites Rodrigues (União). Zeca do PT enfatizou ainda que o problema da queda de energia em área rural não é um problema apenas do município de Iguatemi, mas generalizado no estado.

"Na medida em que trabalhamos na implantação de agroindústrias familiares nos assentamentos e na agricultura familiar, é fundamental que se recupere a capacidade energética no Mato Grosso do Sul. Por isso, solicitamos que sejam realizados estudos técnicos que possam embasar um futuro projeto de modernização, para proporcionar energia elétrica confiável, segura e de qualidade à população rural", complementou o parlamentar.

Para tanto, Zeca do PT encaminhou a solicitação ao Diretor-Presidente da Energisa, Paulo Roberto dos Santos.

