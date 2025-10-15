Protocolo Antirracista é pautado para esta quarta-feira em segunda discussão

Os deputados devem votar nesta quarta-feira (15), durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), proposta que institui Protocolo Sul-Mato-Grossense Antirracista. Outros 20 projetos estão na pauta da Ordem do Dia. A sessão tem início às 9h e é aberta à imprensa e à participação de toda sociedade.

De autoria da deputada Gleice Jane (PT), o Projeto de Lei 104/2024 institui o Protocolo Sul-Mato-Grossense Antirracista, visando a incentivar os estabelecimentos de grande circulação de pessoas, situados no estado, a adotar voluntariamente medidas de sensibilização, de prevenção e de acolhimento às vítimas em situações de injúria racial e de racismo.

Em primeira discussão, os parlamentares devem votar o Projeto de Lei 172/2025 , de autoria do deputado Gerson Claro (PP). A proposta altera a redação da Lei 5.806/2021, que institui o Programa Estadual CNH MS SOCIAL, para incluir a destinação de recursos oriundos da arrecadação de multas de trânsito em seu custeio.

Título e Comenda

Também estão na pauta da Ordem do dia da sessão desta quarta-feira votações, em discussão única, de projetos de resolução de concessão de Título de Cidadão Sul-mato-grossense e de Comenda do Mérito Legislativo.

Estão pautados os Projetos de Resolução 57/2025, de autoria da deputada Mara Caseiro (PSDB); 071/2025, do deputado Lucas de Lima (sem partido); 105/2025, do deputado Zeca do PT; 107/2025, 111/2025 e 137/2025, do deputado Lidio Lopes (sem partido); 108/2025, do deputado Roberto Hashioka (União); 113/2025, do deputado João Henrique (PL); 114/2025, do deputado Gerson Claro; 116/2025, do deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos); 117/2025, do deputado Antonio Vaz (Republicanos); e 135/2025 e 136/2025, da deputada Gleice Jane. Todas essas propostas são de concessão de Título de Cidadão Sul-mato-grossense.

Também devem ser apreciados na sessão de hoje os Projetos de Resolução 318/2025, do Professor Rinaldo Modesto; 101/2025, da deputada Lia Nogueira (PSDB); 103/2025, do deputado Gerson Claro; 121/2025, do deputado Marcio Fernandes (MDB); 138/2025, do deputado Lidio Lopes; e 139/2025, de autoria do deputado Roberto Hashioka. Essas propostas são relativas à concessão da Comenda do Mérito Legislativo.

Serviço

As sessões plenárias podem ser acompanhadas presencialmente ou pela transmissão ao vivo dos canais oficiais de comunicação da Casa de Leis: TV ALEMS canal 7.2 no sinal aberto e canal 9 da Claro NET TV, ou ainda no link TV ALEMS; Rádio ALEMS FM 105.5, sinal aberto, ou no link Rádio ALEMS; Facebook e Youtube.