Utilidade Pública de associação de Montese avança na ALEMS

Na sessão desta terça-feira (14), os parlamentares da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) aprovaram, em primeira votação, o projeto de lei do deputado estadual Zé Teixeira (PSDB) que declara de Utilidade Pública Estadual a Associação da União dos Moradores de Montese, localizada no município de Itaporã.

A entidade, que já foi reconhecida como de Utilidade Pública Municipal, atua de forma filantrópica, assistencial, recreativa e educacional, sem fins lucrativos. Sua missão é promover a integração comunitária, desenvolver atividades sociais e oferecer suporte a idosos, jovens e crianças. Entre as ações realizadas estão eventos esportivos, iniciativas de infraestrutura e celebrações comunitárias, que fortalecem os vínculos sociais e contribuem para a melhoria da qualidade de vida dos moradores.

Durante a apresentação da proposta, Zé Teixeira destacou que a aprovação representa um reconhecimento oficial do trabalho voluntário desenvolvido pela associação. “A aprovação desta proposição é o reconhecimento da atuação e da importância do trabalho filantrópico, assistencial, social, promocional e recreativo educacional da Associação da União dos Moradores de Montese, realizado com altruísmo, sobretudo junto a idosos, jovens e crianças, fortalecendo os vínculos familiares e sociais na comunidade”, afirmou o parlamentar.

Com a aprovação em plenário, o projeto segue agora para análise de mérito na Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Casa de Leis. Caso seja aprovado em definitivo, o reconhecimento estadual permitirá que a associação tenha maior visibilidade institucional e possa ampliar parcerias e acesso a recursos públicos e privados, fortalecendo ainda mais suas atividades em prol da comunidade de Montese.