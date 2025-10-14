WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Polícia Civil - MS

Polícia Civil realiza ação da Operação Virtude e promove aproximação com pessoas idosas em Água Clara

Nesta terça-feira (14) , a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Polícia de Água Clara, no âmbito da Operação “Virtude”, re...

14/10/2025 18h50
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Nesta terça-feira (14) , a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Polícia de Água Clara, no âmbito da Operação “Virtude”, realizou ação voltada ao fortalecimento da proteção à pessoa idosa e à aproximação da instituição policial com esse público em situação de maior vulnerabilidade.

A atividade consistiu em visita à instituição CARPENVI, localizada no município de Água Clara/MS, que atualmente abriga seis idosos, todos sob os cuidados do responsável Elias Fabiano, gestor da entidade. O responsável destacou o trabalho desenvolvido no local e a busca constante por parcerias com órgãos públicos e instituições privadas para aprimorar o acolhimento e o atendimento aos residentes.

Durante a visita, a Autoridade Policial dialogou com os idosos e com os responsáveis pela instituição, abordando temas como os direitos da pessoa idosa, os principais crimes que afetam essa população — a exemplo da violência patrimonial, abandono e maus-tratos — e o papel da Polícia Civil na investigação e repressão dessas condutas.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
 
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A ação teve caráter preventivo e educativo, buscando reforçar o compromisso da Polícia Civil com a proteção dos direitos humanos e a valorização da dignidade da pessoa idosa.

Ao final da visita, a Autoridade Policial ressaltou que o principal objetivo da Operação “Virtude” é aproximar a Polícia Civil da população idosa, fortalecendo o vínculo de confiança e garantindo que esse grupo receba atenção, respeito e amparo das instituições de segurança pública.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Brasil não corre risco energético, garante Alexandre Silveira
Paulo Corrêa e João Henrique Deputados debatem atuação e gestão da Cassems durante sessão da ALEMS
Utilidade Pública de associação de Montese avança na ALEMS
Nioaque, MS
Atualizado às 03h05
24°
Tempo nublado Máxima: 38° - Mínima: 23°
24°

Sensação

2.22 km/h

Vento

63%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 5 horas Câmara aprova projeto que cria o Dia Nacional da Proteção de Dados
Há 5 horas Câmara aprova adesão do Brasil a convênio do Fundo Multilateral de Investimentos do BID
Há 5 horas Câmara aprova projeto que prevê ação de psicólogos para melhorar relações interpessoais nas escolas
Há 6 horas Maioria de inscrições na Prova Nacional Docente é na área de pedagogia
Há 6 horas Acordo previdenciário entre Brasil e Áustria é aprovado pela CRE
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 dias Prefeitura de Nioaque reforça fiscalização de terrenos e pede colaboração dos moradores idade limpa é dever de todos. Faça sua parte e evite multa.
2
Há 4 dias MS celebra 48 anos de história com uma trajetória marcada por grandes conquistas no esporte
3
Há 7 dias Câmara deve votar nesta quarta-feira medida provisória que compensa recuo no IOF
4
Há 7 dias Auxílio a imigrantes residentes no Brasil vai à Câmara
5
Há 6 dias Hashioka pede melhorias em trecho das rodovias MS-386 e MS-180 entre Japorã e Iguatemi
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados