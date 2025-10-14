Zé Teixeira apresenta indicações para fortalecer educação em Dourados

O deputado estadual Zé Teixeira, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa, reforçou nesta terça-feira (14) sua defesa por mais investimentos em educação no Mato Grosso do Sul. O parlamentar apresentou duas indicações voltadas ao município de Dourados, com foco na melhoria da infraestrutura escolar e na ampliação do atendimento à primeira infância.

Nas justificativas, Zé Teixeira reafirmou sua convicção de que “investir em educação é investir no futuro de Mato Grosso do Sul”, destacando que a melhoria da estrutura escolar e a ampliação do acesso à educação infantil são medidas estratégicas para o desenvolvimento social e econômico da região.

A primeira solicitação foi encaminhada ao secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez Ramos, com cópia ao secretário de Educação, Hélio Queiroz Daher. O pedido trata da aquisição de equipamentos e materiais para o recém-criado Laboratório de Ciências da Escola Estadual Abigail Borralho, que passou recentemente por uma reforma completa.

Segundo o diretor da unidade, Ramão Agedo Vieira, a escola atenderá cerca de 400 alunos em 2026, mas ainda precisa dos itens adequados para que o espaço seja utilizado de forma pedagógica. Para Zé Teixeira, a iniciativa é essencial para aproximar a teoria da prática experimental, despertar o interesse dos estudantes pela pesquisa e fortalecer o ensino de Ciências e Tecnologia.

A segunda indicação foi direcionada ao secretário Rodrigo Perez Ramos e também aos deputados federais e senadores de Mato Grosso do Sul. O parlamentar solicitou apoio conjunto para viabilizar, com recursos da União, a construção de um Centro de Educação Infantil no distrito de Itahum, em Dourados.

A demanda foi apresentada pela Associação de Moradores e Produtores Rurais de Itahum (AMPRI), presidida por Bernardo Arguelho Benites, que destacou a necessidade de oferecer acolhimento, ensino e alimentação adequada às crianças em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com o deputado, o novo centro terá papel fundamental na promoção da igualdade de oportunidades desde a primeira infância, além de oferecer suporte às famílias locais. Como o município não dispõe de recursos suficientes para a obra, Zé Teixeira defende a união de esforços entre Executivo Estadual, Executivo Municipal e bancada federal para garantir a concretização do projeto.

