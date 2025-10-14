WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Câmara

Comissão de Orçamento adia votação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026

Adiamento atendeu a pedido do ministro da Fazenda, Fernando Haddad; a LDO é a lei anual que prevê as metas e prioridades do governo

14/10/2025 17h46
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures
Vinicius Loures

A pedido do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o senador Efraim Filho (União-PB), presidente da Comissão Mista de Orçamento, adiou de hoje para amanhã (15) a votação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026 ( PLN 2/25 ).

Haddad disse que vai verificar se será preciso enviar algum ajuste na proposta após a queda da Medida Provisória 1303/25 , que era uma alternativa ao recuo na elevação do IOF.

Efraim aceitou adiar a votação, mas criticou o governo. “Não se aguenta mais agenda de aumento de imposto. Ajuste também se faz pelo lado da despesa”, afirmou.

Vinicius Loures
Continuação da 10ª Reunião Deliberativa, para votação da LDO para 2026 e matérias remanescentes da pauta. Dep. Carlos Zarattini (PT - SP)
Carlos Zarattini discordou: “Não é justo dizer que o governo não quer cortar gastos”

Já o deputado Carlos Zarattini (PT-SP) disse que a medida provisória previa R$ 15 bilhões de ajustes nas despesas. “Não é justo dizer que o governo não quer cortar gastos”, declarou. Outros R$ 20 bilhões, segundo ele, seriam de aumento de receitas sem criação de impostos, mas apenas fechamento de brechas de escape tributário.

Relatores setoriais
Para não atrasar a votação do Orçamento de 2026 ( PLN 15/25 ), Efraim designou os relatores setoriais do projeto:

  • Infraestrutura, Minas e Energia: deputado José Nelto (UNIÃO-GO)
  • Saúde: senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB)
  • Educação e Cultura: deputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA)
  • Integração, Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente: senador Irajá (PSD-TO)
  • Agricultura, Desenvolvimento Agrário e Pesca: deputado Diego Coronel (PSD-BA)
  • Cidades: deputado Ícaro Valmir (PL-SE)
  • Turismo: deputado Acácio Favacho (MDB-AP)
  • Ciência & Tecnologia e Comunicações: senador Beto Faro (PT-PA)
  • Assistência Social e Família: senador Wilder Morais (PL-GO)
  • Esporte: deputado Vicentinho Júnior (PP-TO)
  • Mulheres e Direitos Humanos: deputada Soraya Santos (PL-RJ)
  • Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio: deputado Bohn Gass (PT-RS)
  • Defesa: senador Esperidião Amin (PP-SC)
  • Trabalho e Previdência: senador Carlos Viana (Podemos-MG)
  • Justiça e Segurança Pública: deputado Romero Rodrigues (Podemos-PB)
  • Poderes de Estado e Representação: deputada Flávia Morais (PDT-GO)
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Câmara aprova projeto que cria o Dia Nacional da Proteção de Dados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Câmara aprova adesão do Brasil a convênio do Fundo Multilateral de Investimentos do BID
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Câmara aprova projeto que prevê ação de psicólogos para melhorar relações interpessoais nas escolas
Nioaque, MS
Atualizado às 03h05
24°
Tempo nublado Máxima: 38° - Mínima: 23°
24°

Sensação

2.22 km/h

Vento

63%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 5 horas Câmara aprova projeto que cria o Dia Nacional da Proteção de Dados
Há 5 horas Câmara aprova adesão do Brasil a convênio do Fundo Multilateral de Investimentos do BID
Há 5 horas Câmara aprova projeto que prevê ação de psicólogos para melhorar relações interpessoais nas escolas
Há 6 horas Maioria de inscrições na Prova Nacional Docente é na área de pedagogia
Há 6 horas Acordo previdenciário entre Brasil e Áustria é aprovado pela CRE
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 dias Prefeitura de Nioaque reforça fiscalização de terrenos e pede colaboração dos moradores idade limpa é dever de todos. Faça sua parte e evite multa.
2
Há 4 dias MS celebra 48 anos de história com uma trajetória marcada por grandes conquistas no esporte
3
Há 7 dias Câmara deve votar nesta quarta-feira medida provisória que compensa recuo no IOF
4
Há 7 dias Auxílio a imigrantes residentes no Brasil vai à Câmara
5
Há 6 dias Hashioka pede melhorias em trecho das rodovias MS-386 e MS-180 entre Japorã e Iguatemi
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados