SAS realiza nesta sexta-feira ação de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) vai realizar, nesta sexta-feira (16), uma ação de conscientização com foco no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado neste domingo (18). A ação contará com as equipes dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) Norte, Sul e Centro, que entregarão panfletos e material informativo nos terminais do transporte coletivo Aero Rancho, General Osório e Terminal Bandeirantes.

A abordagem aos usuários do transporte coletivo acontecerá de forma simultânea, das 8 às 11 horas e ocorre seguindo as diretrizes do Programa AEPETI – Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que realiza, anualmente, ações de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Outro ponto da campanha é alertar a população sobre a necessidade de denunciar qualquer suspeita de abuso ou exploração sexual, seja física, emocional ou virtual, através do Disque 100, telefone da Secretaria de Direitos Humanos.

Sensibilização

O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes é uma data importante para a conscientização e mobilização da população e usuários dos equipamentos da SAS. Por isso, as unidades estão trabalhando na prevenção e divulgação da campanha nacional “Faça Bonito Proteja Nossas Crianças e Adolescentes”, que tem como objetivo sensibilizar a população sobre a importância de garantir um ambiente seguro e saudável para todas as crianças e adolescentes.

Mais de 20 unidades entre Creas, Cras, Centro Dia e Centros de Convivência estão mobilizando os usuários do Serviço de Convivência quanto à realização de atividades socioeducativas, como oficinas educativas, atividades culturais e lúdicas.

A superintendente de Proteção Social Especial da SAS, Tereza Cristina Miglioli Bauermeister explica que a temática é trabalhada durante todo o ano nas unidades da SAS, mas no mês de maio em especial, as ações buscam reforçar o planejamento anual por meio da campanha nacional. “Estamos realizando diversas atividades em que podemos conversar com as famílias de forma mais próxima e detalhada, inclusive, explicando sobre uma das ferramentas para denunciar pelo disque 100”, disse.

#ParaTodosVerem A imagem mostra ação de conscientização em transporte coletivo.