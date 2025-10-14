Chico Rodrigues destaca importância do cessar-fogo em Gaza

Em pronunciamento no Plenário na segunda-feira (13), o senador Chico Rodrigues (PSB-RR) afirmou que o cessar-fogo na Faixa de Gaza simboliza um marco para as negociações de paz no Oriente Médio.

Ele destacou que o acordo, alcançado após intensas tratativas diplomáticas, envolveu a libertação de reféns e prisioneiros e trouxe os primeiros sinais concretos de trégua, interrompendo confrontos que já duravam quase dois anos. Para o parlamentar, esse momento representa um avanço para toda a comunidade internacional que busca soluções pacíficas em conflitos armados.

— Vivemos um raro instante em que a diplomacia volta a se sobrepor às armas. É sobre essa nova chance de paz no Oriente Médio que desejo falar. O cessar-fogo anunciado nos últimos dias, fruto de intensas negociações internacionais e da libertação mútua de reféns e prisioneiros, representa um sopro de esperança para israelenses, palestinos e para o mundo — afirmou.

O senador ressaltou a participação do Brasil nas ações humanitárias durante o conflito. Ele lembrou que a Força Aérea Brasileira fez operações de repatriação em 2023 e 2024, em coordenação com o Itamaraty, trazendo de volta centenas de cidadãos que estavam em situação de risco. O parlamentar destacou que a participação brasileira reforça a tradição diplomática do país de buscar o diálogo e proteger vidas.

Chico Rodrigues ainda alertou que a trégua em Gaza, embora represente um avanço diplomático, não resolve os desafios que aguardam a população local. Ele destacou que cerca de 90% dos habitantes foram deslocados e agora retornam a um território destruído.

— Para que reconstruam suas vidas com dignidade, é imperativo que a comunidade internacional articule um plano imediato de reestruturação do território, priorizando a remoção de escombros e explosivos, o reparo urgente da infraestrutura crítica (como água, saneamento e eletricidade) e a construção emergencial de abrigos temporários, mas que venham a ser seguros. Em um horizonte de médio prazo, o foco deve migrar para a consolidação de uma paz sustentável e a recuperação econômica — declarou.