WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Senado Federal

Chico Rodrigues destaca importância do cessar-fogo em Gaza

Em pronunciamento no Plenário na segunda-feira (13), o senador Chico Rodrigues (PSB-RR) afirmou que o cessar-fogo na Faixa de Gaza simboliza um mar...

14/10/2025 16h41
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
- Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
- Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário na segunda-feira (13), o senador Chico Rodrigues (PSB-RR) afirmou que o cessar-fogo na Faixa de Gaza simboliza um marco para as negociações de paz no Oriente Médio.

Ele destacou que o acordo, alcançado após intensas tratativas diplomáticas, envolveu a libertação de reféns e prisioneiros e trouxe os primeiros sinais concretos de trégua, interrompendo confrontos que já duravam quase dois anos. Para o parlamentar, esse momento representa um avanço para toda a comunidade internacional que busca soluções pacíficas em conflitos armados.

— Vivemos um raro instante em que a diplomacia volta a se sobrepor às armas. É sobre essa nova chance de paz no Oriente Médio que desejo falar. O cessar-fogo anunciado nos últimos dias, fruto de intensas negociações internacionais e da libertação mútua de reféns e prisioneiros, representa um sopro de esperança para israelenses, palestinos e para o mundo — afirmou.

O senador ressaltou a participação do Brasil nas ações humanitárias durante o conflito. Ele lembrou que a Força Aérea Brasileira fez operações de repatriação em 2023 e 2024, em coordenação com o Itamaraty, trazendo de volta centenas de cidadãos que estavam em situação de risco. O parlamentar destacou que a participação brasileira reforça a tradição diplomática do país de buscar o diálogo e proteger vidas.

Chico Rodrigues ainda alertou que a trégua em Gaza, embora represente um avanço diplomático, não resolve os desafios que aguardam a população local. Ele destacou que cerca de 90% dos habitantes foram deslocados e agora retornam a um território destruído.

— Para que reconstruam suas vidas com dignidade, é imperativo que a comunidade internacional articule um plano imediato de reestruturação do território, priorizando a remoção de escombros e explosivos, o reparo urgente da infraestrutura crítica (como água, saneamento e eletricidade) e a construção emergencial de abrigos temporários, mas que venham a ser seguros. Em um horizonte de médio prazo, o foco deve migrar para a consolidação de uma paz sustentável e a recuperação econômica — declarou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O PDL 318/2024, que ratifica o acordo, teve relatório deTereza Cristina e segue para o Plenário - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Acordo previdenciário entre Brasil e Áustria é aprovado pela CRE
O senador Marcio Bittar (à dir.) e o procurador Danilo Nascimento na audiência pública da CCJ nesta terça - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Debatedores pedem rigor para liberdade provisória e criticam audiência de custódia
Aprovado pela CRE, o nome de Luiz Cesar Gasser vai à votação em Plenário - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado CRE aprova indicado para o cargo de embaixador do Brasil na Polônia
Nioaque, MS
Atualizado às 03h05
24°
Tempo nublado Máxima: 38° - Mínima: 23°
24°

Sensação

2.22 km/h

Vento

63%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 5 horas Câmara aprova projeto que cria o Dia Nacional da Proteção de Dados
Há 5 horas Câmara aprova adesão do Brasil a convênio do Fundo Multilateral de Investimentos do BID
Há 5 horas Câmara aprova projeto que prevê ação de psicólogos para melhorar relações interpessoais nas escolas
Há 6 horas Maioria de inscrições na Prova Nacional Docente é na área de pedagogia
Há 6 horas Acordo previdenciário entre Brasil e Áustria é aprovado pela CRE
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 dias Prefeitura de Nioaque reforça fiscalização de terrenos e pede colaboração dos moradores idade limpa é dever de todos. Faça sua parte e evite multa.
2
Há 4 dias MS celebra 48 anos de história com uma trajetória marcada por grandes conquistas no esporte
3
Há 7 dias Câmara deve votar nesta quarta-feira medida provisória que compensa recuo no IOF
4
Há 7 dias Auxílio a imigrantes residentes no Brasil vai à Câmara
5
Há 6 dias Hashioka pede melhorias em trecho das rodovias MS-386 e MS-180 entre Japorã e Iguatemi
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados