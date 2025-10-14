WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Polícia Civil - MS

Polícia Civil em operação conjunta com a PRF apreende carga de maconha e cigarro na Capital

Na tarde de ontem (13), no âmbito da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), em...

14/10/2025 16h41
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Na tarde de ontem (13), no âmbito da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), em ação integrada com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), deflagrou diligências após troca de informações entre os setores de inteligência das instituições, identificando que um veículo VW/Polo branco, estaria sendo utilizado para o transporte de drogas oriundas de Ponta Porã com destino à Campo Grande.

Durante o monitoramento, foi constatado que o VW/Polo viajava em comboio com um Fiat/Palio branco, utilizado como batedor, ambos saindo de Ponta Porã. As equipes montaram operação de cerco e acompanhamento tático, que resultou na abordagem simultânea dos veículos em diferentes pontos da BR-060.

O Fiat/Palio, conduzido por E.M.P.O. (24), foi interceptado nas proximidades do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira, sendo o motorista surpreendido transportando 2 mil maços de cigarros e 4 pneus de origem estrangeira.

Durante a tentativa de abordagem ao VW/Polo, o condutor empreendeu fuga e abandonou o veículo dentro do Rio Anhanduí, nas imediações do Parque do Lageado, em Campo Grande. No interior do automóvel, os policiais localizaram 1.063 tabletes de maconha, totalizando 957 kg.

Posteriormente, foi constatado que o VW/Polo se tratava, na verdade, de um veículo com placas falsas produto de furto ocorrido em Vitória/ES.

O autor preso foi conduzido à DENAR, onde foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e contrabando permanecendo à disposição da Justiça. O condutor do veículo polo carregado com a maconha permanece foragido.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Brasil não corre risco energético, garante Alexandre Silveira
Paulo Corrêa e João Henrique Deputados debatem atuação e gestão da Cassems durante sessão da ALEMS
Utilidade Pública de associação de Montese avança na ALEMS
Nioaque, MS
Atualizado às 03h05
24°
Tempo nublado Máxima: 38° - Mínima: 23°
24°

Sensação

2.22 km/h

Vento

63%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 5 horas Câmara aprova projeto que cria o Dia Nacional da Proteção de Dados
Há 5 horas Câmara aprova adesão do Brasil a convênio do Fundo Multilateral de Investimentos do BID
Há 5 horas Câmara aprova projeto que prevê ação de psicólogos para melhorar relações interpessoais nas escolas
Há 6 horas Maioria de inscrições na Prova Nacional Docente é na área de pedagogia
Há 6 horas Acordo previdenciário entre Brasil e Áustria é aprovado pela CRE
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 dias Prefeitura de Nioaque reforça fiscalização de terrenos e pede colaboração dos moradores idade limpa é dever de todos. Faça sua parte e evite multa.
2
Há 4 dias MS celebra 48 anos de história com uma trajetória marcada por grandes conquistas no esporte
3
Há 7 dias Câmara deve votar nesta quarta-feira medida provisória que compensa recuo no IOF
4
Há 7 dias Auxílio a imigrantes residentes no Brasil vai à Câmara
5
Há 6 dias Hashioka pede melhorias em trecho das rodovias MS-386 e MS-180 entre Japorã e Iguatemi
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados