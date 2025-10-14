Polícia Civil em operação conjunta com a PRF apreende carga de maconha e cigarro na Capital

Na tarde de ontem (13), no âmbito da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), em ação integrada com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), deflagrou diligências após troca de informações entre os setores de inteligência das instituições, identificando que um veículo VW/Polo branco, estaria sendo utilizado para o transporte de drogas oriundas de Ponta Porã com destino à Campo Grande.

Durante o monitoramento, foi constatado que o VW/Polo viajava em comboio com um Fiat/Palio branco, utilizado como batedor, ambos saindo de Ponta Porã. As equipes montaram operação de cerco e acompanhamento tático, que resultou na abordagem simultânea dos veículos em diferentes pontos da BR-060.

O Fiat/Palio, conduzido por E.M.P.O. (24), foi interceptado nas proximidades do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira, sendo o motorista surpreendido transportando 2 mil maços de cigarros e 4 pneus de origem estrangeira.

Durante a tentativa de abordagem ao VW/Polo, o condutor empreendeu fuga e abandonou o veículo dentro do Rio Anhanduí, nas imediações do Parque do Lageado, em Campo Grande. No interior do automóvel, os policiais localizaram 1.063 tabletes de maconha, totalizando 957 kg.

Posteriormente, foi constatado que o VW/Polo se tratava, na verdade, de um veículo com placas falsas produto de furto ocorrido em Vitória/ES.

O autor preso foi conduzido à DENAR, onde foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e contrabando permanecendo à disposição da Justiça. O condutor do veículo polo carregado com a maconha permanece foragido.