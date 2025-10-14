Polícia Civil prende homem em flagrante por posse irregular de arma de fogo em Bela Vista

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Bela Vista, prendeu em flagrante, nesta terça-feira (14), um homem de 37 anos pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em investigação relacionada ao tráfico de drogas.

Durante as diligências, os policiais localizaram um revólver calibre .38, municiado com cinco cartuchos, escondido embaixo da cama do investigado. Diante da constatação do delito, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia para as providências cabíveis.

O investigado já havia sido preso em janeiro deste ano, também pela Delegacia de Bela Vista, em flagrante por tráfico de drogas, ocasião em que foi flagrado preparando uma carga de 1.700 quilos de maconha. Agora, volta a ser autuado, desta vez, pela posse irregular da arma de fogo.