WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende homem em flagrante por posse irregular de arma de fogo em Bela Vista

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Bela Vista, prendeu em flagrante, nesta terça-feira (14), um homem de 37 anos...

14/10/2025 15h36
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Bela Vista, prendeu em flagrante, nesta terça-feira (14), um homem de 37 anos pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em investigação relacionada ao tráfico de drogas.

Durante as diligências, os policiais localizaram um revólver calibre .38, municiado com cinco cartuchos, escondido embaixo da cama do investigado. Diante da constatação do delito, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia para as providências cabíveis.

O investigado já havia sido preso em janeiro deste ano, também pela Delegacia de Bela Vista, em flagrante por tráfico de drogas, ocasião em que foi flagrado preparando uma carga de 1.700 quilos de maconha. Agora, volta a ser autuado, desta vez, pela posse irregular da arma de fogo.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Brasil não corre risco energético, garante Alexandre Silveira
Paulo Corrêa e João Henrique Deputados debatem atuação e gestão da Cassems durante sessão da ALEMS
Utilidade Pública de associação de Montese avança na ALEMS
Nioaque, MS
Atualizado às 03h05
24°
Tempo nublado Máxima: 38° - Mínima: 23°
24°

Sensação

2.22 km/h

Vento

63%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 5 horas Câmara aprova projeto que cria o Dia Nacional da Proteção de Dados
Há 5 horas Câmara aprova adesão do Brasil a convênio do Fundo Multilateral de Investimentos do BID
Há 5 horas Câmara aprova projeto que prevê ação de psicólogos para melhorar relações interpessoais nas escolas
Há 6 horas Maioria de inscrições na Prova Nacional Docente é na área de pedagogia
Há 6 horas Acordo previdenciário entre Brasil e Áustria é aprovado pela CRE
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 dias Prefeitura de Nioaque reforça fiscalização de terrenos e pede colaboração dos moradores idade limpa é dever de todos. Faça sua parte e evite multa.
2
Há 4 dias MS celebra 48 anos de história com uma trajetória marcada por grandes conquistas no esporte
3
Há 7 dias Câmara deve votar nesta quarta-feira medida provisória que compensa recuo no IOF
4
Há 7 dias Auxílio a imigrantes residentes no Brasil vai à Câmara
5
Há 6 dias Hashioka pede melhorias em trecho das rodovias MS-386 e MS-180 entre Japorã e Iguatemi
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados