DOF recupera carro furtado com mais de 380 quilos de drogas em Amambai

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) recuperaram na madrugada desta terça-feira (14), em Amambai, um veículo Fiat Palio, furtado no Paraná, carregado com mais de 380 quilos de maconha e haxixe. Na ação, ninguém foi preso.

Os militares faziam bloqueio na MS-289, entre as cidades de Coronel Sapucaia e Amambai, quando deram ordem de parada ao condutor do automóvel, que não obedeceu e fugiu em alta velocidade.

Após acompanhamento por cerca de dois quilômetros, o carro foi encontrado abandonado às margens da rodovia. Diligências foram feitas, mas nenhum suspeito foi localizado.

Em vistoria no interior do veículo, foram encontrados diversos tabletes de maconha, que após a pesagem totalizaram 380 quilos do entorpecente, além de 600 gramas de haxixe.

Na checagem, a equipe policial constatou que o Palio havia sido furtado na cidade de Bela Vista do Paraíso (PR), em abril do ano passado.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 810 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Amambai.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

