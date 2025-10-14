WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
DOF - MS

DOF recupera carro furtado com mais de 380 quilos de drogas em Amambai

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) recuperaram na madrugada desta terça-feira (14), em Amambai, um veículo Fiat Pa...

14/10/2025 15h36
Por: Redação
Fonte: DOF - MS
Foto: Reprodução/DOF - MS
Foto: Reprodução/DOF - MS

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) recuperaram na madrugada desta terça-feira (14), em Amambai, um veículo Fiat Palio, furtado no Paraná, carregado com mais de 380 quilos de maconha e haxixe. Na ação, ninguém foi preso.

Os militares faziam bloqueio na MS-289, entre as cidades de Coronel Sapucaia e Amambai, quando deram ordem de parada ao condutor do automóvel, que não obedeceu e fugiu em alta velocidade.

Após acompanhamento por cerca de dois quilômetros, o carro foi encontrado abandonado às margens da rodovia. Diligências foram feitas, mas nenhum suspeito foi localizado.

Em vistoria no interior do veículo, foram encontrados diversos tabletes de maconha, que após a pesagem totalizaram 380 quilos do entorpecente, além de 600 gramas de haxixe.

Na checagem, a equipe policial constatou que o Palio havia sido furtado na cidade de Bela Vista do Paraíso (PR), em abril do ano passado.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 810 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Amambai.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Siga o DOF no Instagram: @dofpmms e no Facebook: pmmsdof.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Brasil não corre risco energético, garante Alexandre Silveira
Paulo Corrêa e João Henrique Deputados debatem atuação e gestão da Cassems durante sessão da ALEMS
Utilidade Pública de associação de Montese avança na ALEMS
Nioaque, MS
Atualizado às 03h05
24°
Tempo nublado Máxima: 38° - Mínima: 23°
24°

Sensação

2.22 km/h

Vento

63%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 5 horas Câmara aprova projeto que cria o Dia Nacional da Proteção de Dados
Há 5 horas Câmara aprova adesão do Brasil a convênio do Fundo Multilateral de Investimentos do BID
Há 5 horas Câmara aprova projeto que prevê ação de psicólogos para melhorar relações interpessoais nas escolas
Há 6 horas Maioria de inscrições na Prova Nacional Docente é na área de pedagogia
Há 6 horas Acordo previdenciário entre Brasil e Áustria é aprovado pela CRE
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 dias Prefeitura de Nioaque reforça fiscalização de terrenos e pede colaboração dos moradores idade limpa é dever de todos. Faça sua parte e evite multa.
2
Há 4 dias MS celebra 48 anos de história com uma trajetória marcada por grandes conquistas no esporte
3
Há 7 dias Câmara deve votar nesta quarta-feira medida provisória que compensa recuo no IOF
4
Há 7 dias Auxílio a imigrantes residentes no Brasil vai à Câmara
5
Há 6 dias Hashioka pede melhorias em trecho das rodovias MS-386 e MS-180 entre Japorã e Iguatemi
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados