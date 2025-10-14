DOF recupera carro furtado no domingo no Rio Grande do Sul

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, nesta segunda-feira (13), um veículo Fiat Mobi furtado neste domingo no Estado do Rio Grande do Sul. A apreensão ocorreu durante fiscalização na MS-289, em Amambai. Na ação, um homem de 29 anos foi preso em flagrante.

Os militares faziam patrulhamento na rodovia, zona rural do município, quando abordaram o automóvel. Durante entrevista, o motorista apresentou bastante nervosismo e não portava a documentação do carro. Na checagem, os policiais constataram que o Mobi havia sido furtado no dia anterior na cidade de Viamão (RS).

Questionado, ele afirmou que pegou o veículo de um indivíduo no Rio Grande do Sul e levaria até a cidade de Coronel Sapucaia, onde receberia R$ 1,5 mil pelo transporte. O homem e o carro foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Amambai.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Siga o DOF no Instagram: @dofpmms e no Facebook: pmmsdof.