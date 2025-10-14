WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Geral

Não precisaremos do horário de verão neste ano, diz Alexandre Silveira

Titular de Minas e Energia falou ao programa Bom Dia, Ministro

14/10/2025 14h26
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta terça-feira (14) que o governo federal está “completamente seguro” de que o país não precisará retomar o horário de verão neste ano.

“O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico se reúne mensalmente para discutir a segurança energética nacional e a modicidade tarifária [princípio que garante cobrança de tarifas justas]. Chegamos à conclusão que, graças ao planejamento e ao índice pluvial dos últimos anos, estamos em condição de segurança energética completa e absoluta para este ano.

Em entrevista a emissoras de rádio durante o programa Bom Dia, Ministro , Silveira lembrou que o Brasil é um país que depende naturalmente de suas hidrelétricas.

“Elas nos dão segurança energética e dependem das nossas térmicas. Por isso, estamos implementando e vamos, na próxima semana, lançar o leilão das térmicas.”

“O Brasil produz muita energia, em especial, com o advento das energias renováveis. São energias ainda intermitentes. Por isso, também estamos com uma expectativa muito grande de lançar, ainda este ano, nosso leilão de bateria. A gente vai literalmente armazenar vento. O vento vai ser armazenado através das baterias.”

“Através da bateria, vamos ter o sol até 22 horas armazenado. Energia solar armazenada em baterias. É um grande sistema que vem estabilizar o nosso sistema”, completou.

O ministro destacou que as chamadas energias intermitentes cresceram rapidamente não apenas Brasil, mas em todo o mundo.

“É um grande problema é não é um problema nacional, é um problema no mundo inteiro. Portugal, Espanha sofreram agora recentes apagões de longo prazo por causa dessa intermitências”.

“Mas o nosso sistema é muito robusto. Há um planejamento muito bem feito e nós estamos completamente seguros de que não precisamos do horário de verão neste ano.”

“O que não pode é faltar energia para o povo brasileiro. Por isso, teríamos coragem completa e absoluta, caso fosse necessário, independentemente das opiniões e das controvérsias sobre o horário de verão, de implementá-lo”, concluiu.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Programa Personalidades abre espaço para histórias que inspiram, emocionam e refletem o poder da trajetória humana Conheça a trajetória do ator e diretor Espedito Di Montebranco no programa Personalidades
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas em ônibus de turismo em Corumbá.
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil desarticula associação criminosa especializada no descaminho de perfumes, em Campo Grande
Nioaque, MS
Atualizado às 14h05
38°
Tempo nublado Máxima: 38° - Mínima: 21°
37°

Sensação

1.03 km/h

Vento

22%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 16 minutos Não precisaremos do horário de verão neste ano, diz Alexandre Silveira
Há 16 minutos Conheça a trajetória do ator e diretor Espedito Di Montebranco no programa Personalidades
Há 16 minutos Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas em ônibus de turismo em Corumbá.
Há 1 hora Polícia Civil desarticula associação criminosa especializada no descaminho de perfumes, em Campo Grande
Há 1 hora Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas e posse de munição em Dourados
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Prefeitura de Nioaque reforça fiscalização de terrenos e pede colaboração dos moradores idade limpa é dever de todos. Faça sua parte e evite multa.
2
Há 3 dias MS celebra 48 anos de história com uma trajetória marcada por grandes conquistas no esporte
3
Há 7 dias Práticas integrativas no SUS atendem quase 4 milhões de pessoas
4
Há 7 dias Comissão de Constituição e Justiça aprova regulamentação da profissão de técnico em necropsia
5
Há 6 dias Câmara deve votar nesta quarta-feira medida provisória que compensa recuo no IOF
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados