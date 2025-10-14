WhatsApp

Conheça a trajetória do ator e diretor Espedito Di Montebranco no programa Personalidades

Apresentado pela repórter Lívia Machado, o Programa Personalidades abre espaço para histórias que inspiram, emocionam e refletem o poder da trajetó...

14/10/2025 14h26
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Programa Personalidades abre espaço para histórias que inspiram, emocionam e refletem o poder da trajetória humana
Apresentado pela repórter Lívia Machado, o Programa Personalidades abre espaço para histórias que inspiram, emocionam e refletem o poder da trajetória humana. A cada edição, o programa revela a essência de pessoas que se destacam por seu talento, dedicação e contribuição à sociedade, oferecendo ao público entrevistas sinceras e cheias de significado.

Nesta edição, o ator Espedito Di Montebranco, compartilha sua caminhada no mundo das artes, suas experiências nos palcos e nas telas, e a força que o move como artista e ser humano. Entre memórias, emoções e aprendizados, Espedito revela o lado mais verdadeiro de quem vive a arte e para a arte, mostrando que cada história, quando contada com alma, se torna inspiração.

O programa Personalidades é exibido ao longo da programação da TV ALEMS. As edições anteriores estão disponíveis no canal oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul no YouTube.

