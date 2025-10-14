WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
PM - MS

Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas em ônibus de turismo em Corumbá.

Na madrugada destaterça-feira (14/10), durante patrulhamento ostensivo e preventivo pela Alameda João Bosco Mota, em Corumbá, uma equipe da Rádio P...

14/10/2025 14h26
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Na madrugada destaterça-feira (14/10), durante patrulhamento ostensivo e preventivo pela Alameda João Bosco Mota, em Corumbá, uma equipe da Rádio Patrulha II da Polícia Militar realizou a abordagem de um ônibus de turismo, placa de Campo Grande/MS.

Ao conversar com o motorista, os policiais foram informados de que o veículo havia sido contratado para transportar passageiros de origem boliviana com destino à cidade de São Paulo (SP). Durante as verificações no interior do ônibus, os militares localizaram uma sacola plástica ao lado do banheiro contendo 49 cápsulas de substância análoga a cloridrato de cocaína, totalizando aproximadamente 637 gramas, sem identificação do responsável.

Na sequência, durante busca nas bagagens, foi encontrada uma mochila pertencente a um dos passageiros, contendo 30 cápsulas da mesma substância escondidas entre roupas e meias. O mesmo passageiro possuía ainda 26 cápsulas ocultas na região genital, totalizando 56 cápsulas (cerca de 807 gramas), e admitiu ter ingerido outras 28 cápsulas.

Com o apoio da guarnição de Trânsito, a equipe prosseguiu com buscas no compartimento inferior do ônibus, onde foi localizada uma mala com fundo falso contendo 11 tabletes de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 11,260 kg. O proprietário confessou ter recebido a mala em Porto Quijarro (BO) e que entregaria o entorpecente em São Paulo, mediante pagamento de R$ 2.100,00.

Em outra bagagem, os policiais encontraram três cobertores do tipo dupla face, que escondiam 367 cápsulas de cloridrato de cocaína, totalizando aproximadamente 5,130 kg. O passageiro responsável relatou ter recebido o material em Santa Cruz de la Sierra (BO) e que o levaria até São Paulo, onde receberia R$ 40.000,00 pelo transporte.

O passageiro que havia ingerido as cápsulas foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, permanecendo sob escolta policial até a expulsão completa do material. Os demais envolvidos, juntamente com as drogas e pertences pessoais, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Corumbá para as devidas providências legais.

Total apreendido:
– 472 cápsulas de substância análoga à cocaína (aproximadamente 6,130 kg);
– 11 tabletes de substância análoga à maconha (aproximadamente 11,260 kg);
Total geral:17,4 kg de entorpecentes apreendidos.

A operação evidencia o trabalho técnico, integrado e vigilante da Polícia Militar na região de fronteira, reafirmando o compromisso da instituição com o combate ao tráfico internacional de drogas, a proteção da sociedade e o reforço da segurança nas rodovias e áreas urbanas de Corumbá.

Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Não precisaremos do horário de verão neste ano, diz Alexandre Silveira
Programa Personalidades abre espaço para histórias que inspiram, emocionam e refletem o poder da trajetória humana Conheça a trajetória do ator e diretor Espedito Di Montebranco no programa Personalidades
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil desarticula associação criminosa especializada no descaminho de perfumes, em Campo Grande
Nioaque, MS
Atualizado às 14h05
38°
Tempo nublado Máxima: 38° - Mínima: 21°
37°

Sensação

1.03 km/h

Vento

22%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 16 minutos Não precisaremos do horário de verão neste ano, diz Alexandre Silveira
Há 16 minutos Conheça a trajetória do ator e diretor Espedito Di Montebranco no programa Personalidades
Há 16 minutos Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas em ônibus de turismo em Corumbá.
Há 1 hora Polícia Civil desarticula associação criminosa especializada no descaminho de perfumes, em Campo Grande
Há 1 hora Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas e posse de munição em Dourados
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Prefeitura de Nioaque reforça fiscalização de terrenos e pede colaboração dos moradores idade limpa é dever de todos. Faça sua parte e evite multa.
2
Há 3 dias MS celebra 48 anos de história com uma trajetória marcada por grandes conquistas no esporte
3
Há 7 dias Práticas integrativas no SUS atendem quase 4 milhões de pessoas
4
Há 7 dias Comissão de Constituição e Justiça aprova regulamentação da profissão de técnico em necropsia
5
Há 6 dias Câmara deve votar nesta quarta-feira medida provisória que compensa recuo no IOF
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados