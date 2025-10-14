Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas em ônibus de turismo em Corumbá.

Na madrugada destaterça-feira (14/10), durante patrulhamento ostensivo e preventivo pela Alameda João Bosco Mota, em Corumbá, uma equipe da Rádio Patrulha II da Polícia Militar realizou a abordagem de um ônibus de turismo, placa de Campo Grande/MS.

Ao conversar com o motorista, os policiais foram informados de que o veículo havia sido contratado para transportar passageiros de origem boliviana com destino à cidade de São Paulo (SP). Durante as verificações no interior do ônibus, os militares localizaram uma sacola plástica ao lado do banheiro contendo 49 cápsulas de substância análoga a cloridrato de cocaína, totalizando aproximadamente 637 gramas, sem identificação do responsável.

Na sequência, durante busca nas bagagens, foi encontrada uma mochila pertencente a um dos passageiros, contendo 30 cápsulas da mesma substância escondidas entre roupas e meias. O mesmo passageiro possuía ainda 26 cápsulas ocultas na região genital, totalizando 56 cápsulas (cerca de 807 gramas), e admitiu ter ingerido outras 28 cápsulas.

Com o apoio da guarnição de Trânsito, a equipe prosseguiu com buscas no compartimento inferior do ônibus, onde foi localizada uma mala com fundo falso contendo 11 tabletes de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 11,260 kg. O proprietário confessou ter recebido a mala em Porto Quijarro (BO) e que entregaria o entorpecente em São Paulo, mediante pagamento de R$ 2.100,00.

Em outra bagagem, os policiais encontraram três cobertores do tipo dupla face, que escondiam 367 cápsulas de cloridrato de cocaína, totalizando aproximadamente 5,130 kg. O passageiro responsável relatou ter recebido o material em Santa Cruz de la Sierra (BO) e que o levaria até São Paulo, onde receberia R$ 40.000,00 pelo transporte.

O passageiro que havia ingerido as cápsulas foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, permanecendo sob escolta policial até a expulsão completa do material. Os demais envolvidos, juntamente com as drogas e pertences pessoais, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Corumbá para as devidas providências legais.

Total apreendido:

– 472 cápsulas de substância análoga à cocaína (aproximadamente 6,130 kg);

– 11 tabletes de substância análoga à maconha (aproximadamente 11,260 kg);

Total geral:17,4 kg de entorpecentes apreendidos.

A operação evidencia o trabalho técnico, integrado e vigilante da Polícia Militar na região de fronteira, reafirmando o compromisso da instituição com o combate ao tráfico internacional de drogas, a proteção da sociedade e o reforço da segurança nas rodovias e áreas urbanas de Corumbá.

Foto: Divulgação/PM - MS

Foto: Divulgação/PM - MS