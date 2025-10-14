Polícia Civil desarticula associação criminosa especializada no descaminho de perfumes, em Campo Grande

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Nesta segunda-feira (13), policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros – GARRAS, receberam informação de que um homem, de 38 anos, seria transportador, na modalidade formiguinha, de produtos contrabandeados e descaminhados para uma associação criminosa baseada no bairro Coronel Antonino, passando a monitorar o local.

Depois de algumas horas, os policiais observaram a entrada de um veículo Etios, conduzido por um homem de 54 anos. Em seguida, o motorista monitorado chegou conduzindo um Fiat Doblo, e quando manobrou para entrar no imóvel foi abordado pela equipe, momento em que manobrou o veículo na intenção de fugir, mas foi impedido pelo condutor da viatura policial.

Abordado, ficou contatado que o veículo estava carregado de perfumes importados e sem nota fiscal. Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Diante do estado flagrancial, os policiais entraram no imóvel e surpreenderam várias pessoas trabalhando para despacho de perfumes importados pelos Correios e através da plataforma Shopee.

Os gerentes foram atuados em flagrante, assim como os motoristas. Já os empregados do local foram ouvidos como testemunhas e liberados. Os indiciados pagaram fiança de 20 salários mínimos e livraram-se soltos. A Receita Federal foi acionada e estimou avalição dos produtos entre dez a vinte milhões de reais. Os produtos foram encaminhados à Receita Federal.

Ação ocorreu no âmbito da Operação Protetor das Divisas e das Fronteiras, GARRAS/PCMS – SEJUSP/MS – CGFRON/DIOPI/SENASP-MJSP.