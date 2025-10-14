WhatsApp

Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

Aniversário
BBQ - Churrasco
Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas e posse de munição em Dourados

A 2ª Delegacia de Polícia de Dourados realizou, na tarde desta segunda-feira (13), uma ação que resultou na prisão em flagrante de um homem de 28 a...

14/10/2025 13h21
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A 2ª Delegacia de Polícia de Dourados realizou, na tarde desta segunda-feira (13), uma ação que resultou na prisão em flagrante de um homem de 28 anos pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido, no Bairro Esplanada, em Dourados.

A equipe de investigação recebeu denúncia anônima informando que o suspeito estaria comercializando entorpecentes em uma residência localizada na Rua Curicaca, utilizando um veículo Fiat Uno, cor cinza, quatro portas, para realizar entregas de drogas na região.

Durante o monitoramento, os policiais observaram intensa movimentação de pessoas e a chegada e saída do veículo, conduta típica de ponto de tráfico. No local, foram encontradas 12 pedras de crack escondidas próximo à janela lateral da casa, R$ 350,00 em espécie, uma balança de precisão, uma munição calibre .38, além de um aparelho celular bloqueado.

O suspeito assumiu a propriedade do entorpecente e dos objetos apreendidos, sendo preso em flagrante e conduzido à unidade policial, onde foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido.

Durante o interrogatório, o autuado informou possuir condenações anteriores por tráfico, roubo e receptação, encontrando-se em liberdade condicional no momento da prisão. Diante da reincidência e da gravidade concreta dos fatos, a autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

