Polícia Militar captura foragido da justiça por roubo em Corumbá.

Corumbá (MS)- Nesta segunda-feira, 13 de outubro de 2025, durante patrulhamento ostensivo e preventivo na Rua José Fragelli, em Corumbá, uma equipe da Polícia Militar identificou e capturou um indivíduo procurado pela Justiça.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, adentrando em uma residência próxima. Com a autorização do morador, os policiais realizaram buscas no local e localizaram o homem escondido debaixo da cama.

Durante a busca pessoal, foram encontrados cinco papelotes de substância análoga à pasta base de cocaína. Em consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), foi constatado que o indivíduo possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande/MS, referente ao processo nº 0000234-60.2014.8.12.0008.01.0015-16, com validade até 02/01/2041, pelo crime de roubo (art. 157 do Código Penal).

Diante dos fatos, o foragido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, junto ao material apreendido, para as providências legais cabíveis.

A ação representa mais um resultado positivo das atividades integradas de inteligência policial e abordagens preventivas realizadas pela Polícia Militar, com foco na redução dos crimes contra o patrimônio e na proteção da vida.

A Polícia Militar reforça seu compromisso com a segurança da população de Corumbá e Ladário, mantendo-se presente e vigilante em toda a região. A instituição também orienta que cidadãos colaborem com informações e denúncias anônimas pelos telefones 190 ou 181 e, caso desejem verificar se uma pessoa possui mandado de prisão em aberto, podem fazê-lo de forma segura e gratuita pelo site oficial doConselho Nacional de Justiça (CNJ): https://portalbnmp.cnj.jus.br/#/pesquisa-peca