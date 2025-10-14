WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
PM - MS

Polícia Militar captura foragido da justiça por roubo em Corumbá.

Corumbá (MS)- Nesta segunda-feira, 13 de outubro de 2025, durante patrulhamento ostensivo e preventivo na Rua José Fragelli, em Corumbá, uma equipe...

14/10/2025 12h18
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Corumbá (MS)- Nesta segunda-feira, 13 de outubro de 2025, durante patrulhamento ostensivo e preventivo na Rua José Fragelli, em Corumbá, uma equipe da Polícia Militar identificou e capturou um indivíduo procurado pela Justiça.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, adentrando em uma residência próxima. Com a autorização do morador, os policiais realizaram buscas no local e localizaram o homem escondido debaixo da cama.

Durante a busca pessoal, foram encontrados cinco papelotes de substância análoga à pasta base de cocaína. Em consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), foi constatado que o indivíduo possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande/MS, referente ao processo nº 0000234-60.2014.8.12.0008.01.0015-16, com validade até 02/01/2041, pelo crime de roubo (art. 157 do Código Penal).

Diante dos fatos, o foragido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, junto ao material apreendido, para as providências legais cabíveis.

A ação representa mais um resultado positivo das atividades integradas de inteligência policial e abordagens preventivas realizadas pela Polícia Militar, com foco na redução dos crimes contra o patrimônio e na proteção da vida.

A Polícia Militar reforça seu compromisso com a segurança da população de Corumbá e Ladário, mantendo-se presente e vigilante em toda a região. A instituição também orienta que cidadãos colaborem com informações e denúncias anônimas pelos telefones 190 ou 181 e, caso desejem verificar se uma pessoa possui mandado de prisão em aberto, podem fazê-lo de forma segura e gratuita pelo site oficial doConselho Nacional de Justiça (CNJ): https://portalbnmp.cnj.jus.br/#/pesquisa-peca

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Não precisaremos do horário de verão neste ano, diz Alexandre Silveira
Programa Personalidades abre espaço para histórias que inspiram, emocionam e refletem o poder da trajetória humana Conheça a trajetória do ator e diretor Espedito Di Montebranco no programa Personalidades
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas em ônibus de turismo em Corumbá.
Nioaque, MS
Atualizado às 14h05
38°
Tempo nublado Máxima: 38° - Mínima: 21°
37°

Sensação

1.03 km/h

Vento

22%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 15 minutos Não precisaremos do horário de verão neste ano, diz Alexandre Silveira
Há 15 minutos Conheça a trajetória do ator e diretor Espedito Di Montebranco no programa Personalidades
Há 16 minutos Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas em ônibus de turismo em Corumbá.
Há 1 hora Polícia Civil desarticula associação criminosa especializada no descaminho de perfumes, em Campo Grande
Há 1 hora Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas e posse de munição em Dourados
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Prefeitura de Nioaque reforça fiscalização de terrenos e pede colaboração dos moradores idade limpa é dever de todos. Faça sua parte e evite multa.
2
Há 3 dias MS celebra 48 anos de história com uma trajetória marcada por grandes conquistas no esporte
3
Há 7 dias Práticas integrativas no SUS atendem quase 4 milhões de pessoas
4
Há 7 dias Comissão de Constituição e Justiça aprova regulamentação da profissão de técnico em necropsia
5
Há 6 dias Câmara deve votar nesta quarta-feira medida provisória que compensa recuo no IOF
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados