Dinheiro furtado em posto de gasolina de Paranaíba é recuperado pela Polícia Civil em Três Lagoas

Na manhã de ontem (13), agentes da SIG (Seção de Investigação Geral) de Três Lagoas, em apoio à equipe da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba, localizaram um suspeito e recuperaram grande quantia em dinheiro por ele furtada, na tarde de domingo.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS A importância em dinheiro, num total de quase R$ 5.000,00 foi devidamente apreendida para ser restituída à vítima.

Também foram apreendidas as roupas utilizadas pelo suspeito, no momento da prática do furto, com as quais ele aparece vestido, nas imagens das câmeras de segurança.

Todas as diligências praticadas pelos investigadores da SIG serão formalmente encaminhadas à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba, para serem juntadas ao procedimento investigativo correspondente.

A SIG de Três Lagoas solicita a colaboração e apoio de toda população três-lagoense, com informações sobre a prática de crimes e localização de indivíduos foragidos da Justiça, sendo que as denúncias poderão ser realizadas através dos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e anonimato são assegurados.