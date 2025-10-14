WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Polícia Civil - MS

Apontado por tentativa de feminicídio é preso pela DAM de Aquidauana

Na tarde desta segunda-feira (13), o autor de uma tentativa de feminicídio ocorrido no último sábado (11) foi preso pela Delegacia de Atendimento à...

14/10/2025 10h08
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Na tarde desta segunda-feira (13), o autor de uma tentativa de feminicídio ocorrido no último sábado (11) foi preso pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Aquidauana, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido após representação feita pela delegada titular da unidade, com base nas investigações conduzidas pela equipe policial.

Conforme apurado, a vítima retornava para casa quando uma motocicleta, com o farol apagado, surgiu repentinamente de uma esquina e passou a segui-la. Ao chegar em frente à residência, o condutor parou o veículo e, nesse momento, a mulher reconheceu tratar-se de seu ex-companheiro.

O autor, então, sacou uma arma de fogo e afirmou: “Você vai ver o que é homem. ” Em seguida, puxou a vítima pelos cabelos, desferiu um tapa em seu rosto e a empurrou para o outro lado da rua, proferindo novas ameaças.

A mulher caiu ao solo e começou a gritar por socorro, momento em que o agressor efetuou disparos em sua direção a curta distância. A vítima relatou que conseguiu se esquivar dos tiros ao se debater no chão e implorar pela própria vida. Na sequência, uma vizinha que presenciou a ação gritou para que o autor cessasse a agressão, o que fez com que ele fugisse do local.

No dia dos fatos, diversas diligências foram realizadas para localizá-lo, porém sem êxito. Após a expedição do mandado de prisão e a continuidade das buscas, o investigado apresentou-se nesta data na DAM de Aquidauana, onde foi preso e colocado à disposição da Justiça.

A Delegacia de Atendimento à Mulher de Aquidauana reafirma o compromisso da Polícia Civil no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher e orienta que toda situação de ameaça ou agressão seja imediatamente comunicada à autoridade policial.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Não precisaremos do horário de verão neste ano, diz Alexandre Silveira
Programa Personalidades abre espaço para histórias que inspiram, emocionam e refletem o poder da trajetória humana Conheça a trajetória do ator e diretor Espedito Di Montebranco no programa Personalidades
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas em ônibus de turismo em Corumbá.
Nioaque, MS
Atualizado às 14h05
38°
Tempo nublado Máxima: 38° - Mínima: 21°
37°

Sensação

1.03 km/h

Vento

22%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 15 minutos Não precisaremos do horário de verão neste ano, diz Alexandre Silveira
Há 15 minutos Conheça a trajetória do ator e diretor Espedito Di Montebranco no programa Personalidades
Há 15 minutos Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas em ônibus de turismo em Corumbá.
Há 1 hora Polícia Civil desarticula associação criminosa especializada no descaminho de perfumes, em Campo Grande
Há 1 hora Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas e posse de munição em Dourados
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Prefeitura de Nioaque reforça fiscalização de terrenos e pede colaboração dos moradores idade limpa é dever de todos. Faça sua parte e evite multa.
2
Há 3 dias MS celebra 48 anos de história com uma trajetória marcada por grandes conquistas no esporte
3
Há 7 dias Práticas integrativas no SUS atendem quase 4 milhões de pessoas
4
Há 7 dias Comissão de Constituição e Justiça aprova regulamentação da profissão de técnico em necropsia
5
Há 6 dias Câmara deve votar nesta quarta-feira medida provisória que compensa recuo no IOF
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados