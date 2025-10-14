Apontado por tentativa de feminicídio é preso pela DAM de Aquidauana

Na tarde desta segunda-feira (13), o autor de uma tentativa de feminicídio ocorrido no último sábado (11) foi preso pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Aquidauana, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido após representação feita pela delegada titular da unidade, com base nas investigações conduzidas pela equipe policial.

Conforme apurado, a vítima retornava para casa quando uma motocicleta, com o farol apagado, surgiu repentinamente de uma esquina e passou a segui-la. Ao chegar em frente à residência, o condutor parou o veículo e, nesse momento, a mulher reconheceu tratar-se de seu ex-companheiro.

O autor, então, sacou uma arma de fogo e afirmou: “Você vai ver o que é homem. ” Em seguida, puxou a vítima pelos cabelos, desferiu um tapa em seu rosto e a empurrou para o outro lado da rua, proferindo novas ameaças.

A mulher caiu ao solo e começou a gritar por socorro, momento em que o agressor efetuou disparos em sua direção a curta distância. A vítima relatou que conseguiu se esquivar dos tiros ao se debater no chão e implorar pela própria vida. Na sequência, uma vizinha que presenciou a ação gritou para que o autor cessasse a agressão, o que fez com que ele fugisse do local.

No dia dos fatos, diversas diligências foram realizadas para localizá-lo, porém sem êxito. Após a expedição do mandado de prisão e a continuidade das buscas, o investigado apresentou-se nesta data na DAM de Aquidauana, onde foi preso e colocado à disposição da Justiça.

A Delegacia de Atendimento à Mulher de Aquidauana reafirma o compromisso da Polícia Civil no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher e orienta que toda situação de ameaça ou agressão seja imediatamente comunicada à autoridade policial.