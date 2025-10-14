WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Polícia Civil - MS

Policiais civis cumprem mandado de prisão no bairro Guanandi

O Setor de Investigação da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos – DERF, iniciou diligências com vistas a localizar, capturar e cu...

14/10/2025 10h08
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

O Setor de Investigação da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos – DERF, iniciou diligências com vistas a localizar, capturar e cumprir mandados de prisão de indivíduos. Dessa maneira, nesta segunda-feira (13), investigadores da Especializada realizaram abordagens em áreas consideradas sensíveis de Campo Grande e, em diligências no bairro Guanandi, localizaram e cumpriram mandado de prisão expedido em desfavor de V.P. (54), pelo crime de homicídio tentado, praticado no ano de 2017.

V.P. ostenta diversas passagens policiais ao longo da vida, destacando diversos crimes no âmbito da violência doméstica, furto, estelionato e tráfico.

Após capturado, o conduzido foi levado para sede da DERF, onde foram adotadas as medidas de praxe para comunicação da prisão e recâmbio ao sistema prisional.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Não precisaremos do horário de verão neste ano, diz Alexandre Silveira
Programa Personalidades abre espaço para histórias que inspiram, emocionam e refletem o poder da trajetória humana Conheça a trajetória do ator e diretor Espedito Di Montebranco no programa Personalidades
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas em ônibus de turismo em Corumbá.
Nioaque, MS
Atualizado às 14h05
38°
Tempo nublado Máxima: 38° - Mínima: 21°
37°

Sensação

1.03 km/h

Vento

22%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 15 minutos Não precisaremos do horário de verão neste ano, diz Alexandre Silveira
Há 15 minutos Conheça a trajetória do ator e diretor Espedito Di Montebranco no programa Personalidades
Há 15 minutos Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas em ônibus de turismo em Corumbá.
Há 1 hora Polícia Civil desarticula associação criminosa especializada no descaminho de perfumes, em Campo Grande
Há 1 hora Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas e posse de munição em Dourados
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Prefeitura de Nioaque reforça fiscalização de terrenos e pede colaboração dos moradores idade limpa é dever de todos. Faça sua parte e evite multa.
2
Há 3 dias MS celebra 48 anos de história com uma trajetória marcada por grandes conquistas no esporte
3
Há 7 dias Práticas integrativas no SUS atendem quase 4 milhões de pessoas
4
Há 7 dias Comissão de Constituição e Justiça aprova regulamentação da profissão de técnico em necropsia
5
Há 6 dias Câmara deve votar nesta quarta-feira medida provisória que compensa recuo no IOF
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados