Policiais civis cumprem mandado de prisão no bairro Guanandi

O Setor de Investigação da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos – DERF, iniciou diligências com vistas a localizar, capturar e cumprir mandados de prisão de indivíduos. Dessa maneira, nesta segunda-feira (13), investigadores da Especializada realizaram abordagens em áreas consideradas sensíveis de Campo Grande e, em diligências no bairro Guanandi, localizaram e cumpriram mandado de prisão expedido em desfavor de V.P. (54), pelo crime de homicídio tentado, praticado no ano de 2017.

V.P. ostenta diversas passagens policiais ao longo da vida, destacando diversos crimes no âmbito da violência doméstica, furto, estelionato e tráfico.

Após capturado, o conduzido foi levado para sede da DERF, onde foram adotadas as medidas de praxe para comunicação da prisão e recâmbio ao sistema prisional.