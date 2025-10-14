Comissão debate papel do Brasil no cessar-fogo e na reconstrução da Faixa de Gaza

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (14), audiência pública para discutir o papel do Brasil na mediação pelo cessar-fogo na Faixa de Gaza e na coordenação de esforços internacionais para a reconstrução humanitária do território palestino. O debate será realizado às 17 horas, no plenário 3.

A audiência foi pedida pelo deputado João Daniel (PT-SE). Segundo o parlamentar, o objetivo é analisar de que forma o Brasil pode contribuir, no âmbito das relações internacionais e da cooperação humanitária, para a promoção de uma solução pacífica e sustentável para a crise em Gaza.

João Daniel destaca que o Brasil tem posição estratégica na mediação diplomática por sua tradição de não alinhamento automático e pela atuação em fóruns multilaterais, como o Conselho de Segurança da ONU e o bloco dos Brics.

“O Brasil, comprometido com a solução pacífica dos conflitos e com os princípios da solidariedade internacional, tem responsabilidade histórica em contribuir para o cessar-fogo e para a reconstrução humanitária da Faixa de Gaza”, afirma.