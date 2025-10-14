WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Legislativo - MS

Pautados 24 projetos para a sessão ordinária desta terça-feira

Os deputados devem votar 24 projetos na manhã desta terça-feira (13) durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (AL...

14/10/2025 07h56
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Sessão ordinária é realizada a partir das 9h no plenário da ALEMS e é aberta ao público em geral
Sessão ordinária é realizada a partir das 9h no plenário da ALEMS e é aberta ao público em geral

Os deputados devem votar 24 projetos na manhã desta terça-feira (13) durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). A maior parte das proposições é referente à concessão de Título de Cidadão Sul-mato-grossense e de Comenda do Mérito Legislativo. A sessão tem início às 9h e é aberta à imprensa e ao público em geral.

Estão na pauta da Ordem do Dia oito projetos de resolução de concessão de Título de Cidadão Sul-mato-grossense e 12 de concessão da Comenda do Mérito Legislativo. Proposições dessa natureza são votadas em discussão única.

De concessão de Título de Cidadão Sul-mato-grossense estão pautados os Projeto de Resolução 62/2025, de autoria do deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos); 70/2025, do deputado Lucas de Lima (sem partido); 74/2025, da deputada Mara Caseiro (PSDB); 92/2025, do deputado Paulo Corrêa (PSDB); 100/2025, da deputada Lia Nogueira (PSDB); 112/2025, do deputado Lidio Lopes (sem partido); 134/2025, da deputada Gleice Jane (PT); e 119/2025, do deputado Marcio Fernandes (MDB).

Já os de concessão da Comenda do Mérito Legislativo, devem ser votados os Projetos de Resolução 81/2025, de autoria do deputado Gerson Claro (PP);  53/2025, da deputada Mara Caseiro; 84/2025, do deputado Pedrossian Neto (PSD); 87/2025, do deputado Pedro Kemp (PT); 88/2025, 90/2025 e 91/2025, todos de autoria do deputado Renato Câmara (MDB); 94/2025, do deputado Roberto Hashioka (União); 120/2025, do deputado Marcio Fernandes (MDB); 122/2025, do deputado Lidio Lopes; e 132/2025 e 133/2025, ambos da deputada Gleice Jane.

Também deve ser votado, em discussão única o Projeto de Lei 208/2025 , de autoria do deputado Zé Teixeira (PSDB). A proposta declara de utilidade pública estadual a Associação da União dos Moradores de Montese, com sede no município de Itaporã.

Em primeira discussão, os parlamentares devem votar o Projeto de Lei 94/2025 , proposto pelo deputado Junior Mochi (MDB). A proposição reconhece, em Mato Grosso do Sul, a modalidade esportiva do airsoft e do paintball e regulamenta suas práticas e uso de seus equipamentos em locais próprios.

Ainda em primeira discussão, está pautado o Projeto de Lei 222/2025 , de autoria do deputado Renato Câmara. A proposta inclui no calendário oficial e eventos de Mato Grosso do Sul o evento "Viva Quebracho", realizado anualmente no dia 16 de agosto, no Distrito de Vila Quebracho, município de Anaurilândia, em comemoração ao aniversário local.

Está também na pauta do Projeto de Lei 194/2025 , de autoria do Poder Executivo. A proposta estabelece normas gerais de processo administrativo e de procedimento em matéria processual no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual. O projeto será votado em segunda discussão.

Serviço

As sessões plenárias podem ser acompanhadas presencialmente ou pela transmissão ao vivo dos canais oficiais de comunicação da Casa de Leis:  TV ALEMS canal 7.2 no sinal aberto e canal 9 da Claro NET TV, ou ainda no link TV ALEMS; Rádio ALEMS FM 105.5, sinal aberto, ou no link Rádio ALEMS; Facebook e Youtube.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Não precisaremos do horário de verão neste ano, diz Alexandre Silveira
Programa Personalidades abre espaço para histórias que inspiram, emocionam e refletem o poder da trajetória humana Conheça a trajetória do ator e diretor Espedito Di Montebranco no programa Personalidades
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas em ônibus de turismo em Corumbá.
Nioaque, MS
Atualizado às 14h05
38°
Tempo nublado Máxima: 38° - Mínima: 21°
37°

Sensação

1.03 km/h

Vento

22%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 14 minutos Não precisaremos do horário de verão neste ano, diz Alexandre Silveira
Há 14 minutos Conheça a trajetória do ator e diretor Espedito Di Montebranco no programa Personalidades
Há 14 minutos Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas em ônibus de turismo em Corumbá.
Há 1 hora Polícia Civil desarticula associação criminosa especializada no descaminho de perfumes, em Campo Grande
Há 1 hora Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas e posse de munição em Dourados
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Prefeitura de Nioaque reforça fiscalização de terrenos e pede colaboração dos moradores idade limpa é dever de todos. Faça sua parte e evite multa.
2
Há 3 dias MS celebra 48 anos de história com uma trajetória marcada por grandes conquistas no esporte
3
Há 7 dias Práticas integrativas no SUS atendem quase 4 milhões de pessoas
4
Há 7 dias Comissão de Constituição e Justiça aprova regulamentação da profissão de técnico em necropsia
5
Há 6 dias Câmara deve votar nesta quarta-feira medida provisória que compensa recuo no IOF
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados