Mato Grosso do Sul avança e ocupa 9ª posição no ranking nacional de serviços digitais

Mato Grosso do Sul ocupa atualmente a 9ª posição no Índice Abep-TIC de Oferta de Serviços Públicos Digitais (IOSPD), levantamento nacional que avalia a evolução das políticas de transformação digital nos estados. Em 2020, o Estado estava na 21ª colocação e, desde então, avançou 11 posições.

O resultado reflete o trabalho conduzido pela Secretaria de Governo e Gestão Estratégica (Segov) e pela Secretaria-Executiva de Transformação Digital (Setdig), responsáveis pela digitalização de serviços e pela melhoria da experiência do cidadão, com foco em soluções mais simples, ágeis e transparentes.

Esse desempenho, segundo o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez, evidencia o avanço na consolidação de um ecossistema digital mais robusto e integrado. "Um dos pilares centrais da gestão é a tecnologia, e com este objetivo traçado no planejamento inicial trabalhamos por um governo mais digital, que de fato entregue resultados na prestação de serviços à sociedade, com foco na inovação, na modernização de processos e no fortalecimento da cidadania digital", afirma.

Além da evolução no ranking geral, Mato Grosso do Sul obteve destaque no quesito Normatização, alcançando a pontuação máxima e o 1º lugar nacional. Esse resultado demonstra a capacidade do Estado em estruturar normas e diretrizes que asseguram a continuidade da transformação digital como política de Estado.

Nas demais dimensões avaliadas pela Abep-TIC — Capacidade e Oferta de Serviços Digitais, Inclusão e Inovação — o desempenho também foi elevado, com classificações entre Muito bom e Ótimo, consolidando a posição de Mato Grosso do Sul entre os dez primeiros do ranking nacional.

Entre as principais inovações implementadas, sobressaem-se soluções que transformaram serviços em diversas áreas da administração pública. Um caso emblemático é o Detran-MS, que lidera o percentual de digitalização com 97% dos serviços totalmente digitalizados.

Em apenas cinco meses de operação, a assistente virtual Glória, que utiliza tecnologia de inteligência artificial, realizou mais de 25 mil atendimentos, tornando-se um canal estratégico para agilizar processos e melhorar a experiência do cidadão.

Outra inovação é a do Portal Único de Serviços, disponível no link www.ms.gov.br , que reúne mais de 1.150 serviços e é utilizado por mais de 510 mil cidadãos. Além disso, mais de 113 serviços estão concentrados em aplicativos oficiais como o MS Digita', com 281 mil usuários cadastrados.

Na Segurança Pública, a inteligência artificial Vitória oferece informações rápidas e seguras sobre violência contra a mulher, direitos e serviços disponíveis em cada região, funcionando como ferramenta de orientação e apoio imediato.

Na Educação, os serviços digitais incluem Matrícula Digital e acompanhamento de notas, enquanto na Assistência Social o Observatório da Cidadania reúne dados integrados em parceria com a UFMS, ampliando a transparência e o suporte à tomada de decisão baseada em evidências.

Na Saúde, o Centro Digital da Saúde disponibiliza painéis de gestão e inteligência de dados, e na Gestão Estratégica o painel MS Ativo Municipalismo integra informações dos 79 municípios do Estado. Já na Agricultura e Produção, o aplicativo Transportador Iagro garante segurança e rastreabilidade no trânsito de animais, atendendo exigências de mercado e reforçando o compromisso com a qualidade e sustentabilidade da produção agropecuária.

"O salto no ranking demonstra que Mato Grosso do Sul está comprometido em construir um futuro digital. Trata-se de uma política de Estado consolidada e preparada para evoluir nos próximos anos, fortalecendo a relação entre governo e sociedade", afirma o titular da Setdig, Robson Alencar.

Criado em 2020 para monitorar o avanço da transformação digital no setor público, o Índice de Oferta de Serviços Públicos Digitais dos Governos Estaduais e Distrital avalia o desempenho das unidades federativas na disponibilização de serviços digitais à população. A metodologia é composta por múltiplas dimensões e indicadores e aborda pontos como nível de digitalização, práticas inovadoras e avanços significativos ao longo do tempo.

O Índice chegou a 2025 na sua sexta edição. A iniciativa faz parte da missão da Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep-TIC) de inserir a tecnologia da informação no centro das discussões sobre o desenvolvimento do país, reconhecendo o ambiente digital como realidade fundamental da sociedade contemporânea.

