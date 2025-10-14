Uma década de resultados: contratos de gestão ‘dão norte’ para gestão e MS consolida modelo inovador

Dez anos de contratos de gestão fortalecem os serviços públicos em MS e ampliam benefícios diretos à população

Mato Grosso do Sul consolida, em 2025, um modelo de administração pública moderno e inovador, fundamentado na Gestão Orientada para Resultados. Há dez anos o Estado adota os Contratos de Gestão, acordos firmados anualmente entre o governador e os secretários, que estabelecem indicadores, metas e projetos estratégicos.

Esse modelo, liderado pela Secretaria de Governo e Gestão Estratégica (Segov), por meio da Secretaria-Executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo (Segem), garante mais previsibilidade, eficiência e impacto direto na vida das pessoas.

Na prática, a iniciativa que conecta planejamento e execução está consolidada como política de Estado e as secretarias, comprometidas com entregas alinhadas aos princípios de um Mato Grosso do Sul verde, próspero, inclusivo e digital. Em 2025, 37 unidades gestoras pactuaram projetos que vão desde habitação e infraestrutura até inovação tecnológica e fortalecimento das políticas sociais.

"Chegar à marca de uma década deste modelo é reconhecer a maturidade da gestão pública sul-mato-grossense. É o resultado de um trabalho contínuo, que coloca o cidadão no centro das decisões e consolida a cultura de planejamento e resultados como eixo estratégico da administração estadual”, destaca o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez.

Os avanços são perceptíveis em diferentes áreas. Na habitação, a Agehab foca na ampliação da entrega de moradias a famílias de baixa renda. A Iagro expande sua atuação nos municípios de fronteira com cobertura de fiscalização. No sistema prisional, a Agepen amplia o percentual de custodiados em trabalho e instala oficinas produtivas para fabricação de blocos de concreto, unindo ressocialização e geração de oportunidades.

A Agesul, por sua vez, trabalha para otimizar a pavimentação urbana nos municípios, enquanto a Sanesul aprimora os serviços de água e esgotamento sanitário rumo à universalização.

>Educação é uma das áreas em que contrato de gestão possibilitou amplo crescimento estrutural e, consequentemente, no ensino

Outros setores também se destacam. A MS Gás planeja expandir a rede de gás natural em mais 33 quilômetros e alcançar 4.624 novas unidades consumidoras. A Fundect fortalece o empreendedorismo inovador e os ecossistemas regionais de inovação, enquanto a Secretaria de Educação potencializa a oferta de kits de robótica educacional e lousas digitais nas escolas da Rede Estadual.

Na Justiça e Segurança Pública, a Sejusp ampliou as Salas Lilás, atualmente em 51 municípios, oferecendo atendimento humanizado e especializado às mulheres vítimas de violência doméstica e sexual, além de promover igualdade de gênero e defesa dos direitos das mulheres.

Já a Sefaz moderniza o Programa Profisco, desobstruindo postos fiscais e implantando o sistema de fluxo livre (free flow), que extingue filas em rodovias, reduz o tempo de permanência dos veículos, melhora a trafegabilidade e amplia a competitividade do modal rodoviário.

O Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE), vinculado à Segov, atua no desenvolvimento da infraestrutura com foco em parcerias público-privadas e concessões. Entre os projetos estão a implantação de Centrais de Energia Elétrica Fotovoltaica, a concessão da MS-112 e trechos das BR-158 e BR-436, além da Rota da Celulose (MS-040, MS-338 e MS-395), além das federais BR-262 e BR-267, que abrange rodovias estaduais e federais estratégicas para o escoamento da produção.

Outro avanço importante é a modernização do Procon/MS, com processos de conciliação mais ágeis e opções digitais, ampliando a acessibilidade e a eficiência dos serviços prestados à população.

>Expansão e melhoramento dos trechos rodoviários de MS acompanham a economia a partir do planejamento feitos nos contratos de gestão

Para a Segov, o modelo orientado para resultados vai além dos números: demonstra que a administração pública pode ser estratégica, transparente e conectada às necessidades da sociedade.

"Nos últimos anos, o Governo tem fortalecido esse modelo de gestão com foco em resultados, aprimorando métodos e incorporando tecnologia e inovação em cada etapa. Ao substituir práticas tradicionais por soluções digitais e inteligentes, o Estado reduz custos, amplia a transparência e garante que o planejamento se traduza em benefícios concretos ao cidadão, elevando a qualidade das entregas e aproximando o governo das pessoas de forma efetiva", reforça o secretário Rodrigo Perez.

Essas e tantas outras iniciativas refletem a integração entre tecnologia, sustentabilidade e desenvolvimento econômico, pilares de uma gestão comprometida em entregar resultados que beneficiem diretamente a população sul-mato-grossense.

Elaine Paes, Comunicação Segov

Foto de capa: Saul Schramm/Secom/Arquivo

Internas: Álvaro Rezende/Secom/Arquivo