Produzido por projeto da Fundect e UEMS, documentário ‘Mulheres na Ciência’ será exibido na TV aberta

O documentário Mulheres na Ciência, produzido pelo projeto Mídia Ciência, será exibido na TV Educativa MS no dia 18 de outubro, às 21h. A produção, que valoriza a presença e a trajetória das mulheres na pesquisa científica, chega pela primeira vez à televisão aberta após circular por eventos nacionais e espaços alternativos de divulgação científica.

Com duração de aproximadamente uma hora, o filme reúne relatos de pesquisadoras, professoras, estudantes e gestoras de Mato Grosso do Sul. As entrevistas abordam desafios enfrentados pelas mulheres na ciência, como a conciliação entre maternidade e carreira, as desigualdades de gênero em ambientes acadêmicos e a luta por representatividade em posições de liderança.

O documentário foi lançado em 2024 pelo projeto Mídia Ciência, realizado pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) em parceria com a Fundect, do Governo do Estado e do Sebrae. Desde então, vem sendo exibido em diferentes regiões do país, incluindo o Rio de Janeiro e Pernambuco, durante a 77ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), considerado o maior evento científico da América Latina.

Para o coordenador do projeto, André Mazini, a exibição na TV aberta representa mais uma etapa de aproximação entre a ciência e a sociedade.

“Levar o documentário para a televisão pública é uma forma de ampliar o diálogo e inspirar pessoas que talvez nunca tenham se visto representadas na ciência. Acreditamos que a popularização científica precisa ocupar todos os espaços, escolas, bares e os lares, como forma de combater a desinformação, além de incentivar que novas pesquisadoras possam surgir entre aquelas que tiveram acesso ao documentário”, explica Mazini.

A TV Educativa MS, emissora pública mantida pela Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e Televisão Educativa (Fertel), pode ser sintonizada no canal 4.1 (sinal digital) e também acompanhada por transmissões ao vivo pelo site educativa.ms e pelo canal da emissora no YouTube. Na TV por assinatura, o canal está disponível na posição 515 HD da Claro/Embratel.

A narração do documentário é feita pela atriz Nicole Dichoff, também proprietária do bar Pizza Pub, em Campo Grande - local onde recentemente foi realizada uma exibição especial da obra, marcando o início de uma nova fase do projeto, que pretende levar a divulgação científica para espaços culturais e informais.

Para o diretor-presidente da Fundect, Márcio de Araújo Pereira, a exibição na TV Educativa reforça o papel do Estado em apoiar iniciativas que unem ciência e cultura. “O documentário mostra o talento das mulheres sul-mato-grossenses e aproxima a ciência da população. É um exemplo de como a divulgação científica pode ser feita de forma sensível e acessível”, destaca.

Serviço:

Exibição do documentário “Mulheres na Ciência” na TV Aberta

18 de outubro (sábado) 21h

TV Educativa MS - canal 4.1 (aberto), canal 515 HD (Claro/Embratel) e transmissão ao vivo em educativa.ms

Comunicação Fundect