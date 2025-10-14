WhatsApp

Aniversário
BBQ - Churrasco
Mato Grosso do Sul

Oficina ‘Práticas de Ateliê’ convida público de todas as idades a explorar traços, cores e imaginação

Desenhar, criar personagens e pintar mundos inteiros — essa é a proposta da oficina “Práticas de Ateliê: entre traçados e universos cromáticos”, qu...

14/10/2025 06h50
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Desenhar, criar personagens e pintar mundos inteiros — essa é a proposta da oficina “Práticas de Ateliê: entre traçados e universos cromáticos”, que abre inscrições para suas turmas voltadas a crianças, adolescentes e adultos. A atividade é uma realização da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, com coordenação e condução do arte-educador Renan Reis Braz, e acontecerá entre 21 de outubro e 11 de dezembro de 2025.

Mais do que ensinar técnicas, o ateliê propõe uma imersão criativa, onde cada traço e cada pincelada se tornam ponto de partida para descobertas e expressão pessoal. Os participantes aprenderão fundamentos do desenho artístico e da pintura em tinta acrílica, além de criar personagens de HQ, mangá e outras linguagens visuais, registrando todo o processo em um diário de ateliê.

“Queremos que cada pessoa, independentemente da idade ou da experiência, possa se sentir livre para experimentar e se expressar. O curso é sobre encontrar sua própria voz visual e descobrir o prazer de criar”, destaca o oficineiro Renan Reis Braz.

As aulas serão realizadas em dois módulos:Crianças e adolescentes (9 a 17 anos) — às terças-feiras, das 14h às 16h, de 21/10 a 09/12/2025.

Adultos (18 anos ou mais) — às quintas-feiras, das 14h às 16h, de 23/10 a 11/12/2025.

Ao longo dos encontros, os participantes serão estimulados a observar o mundo, explorar materiais diversos e construir suas próprias narrativas visuais. O encerramento contará com uma exposição coletiva, reunindo os trabalhos criados ao longo da oficina.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo Sympla:

Crianças e adolescentes (9 a 17 anos)

Adultos (18 anos +)

Desenvolvimento da Arte

Com uma proposta acolhedora e acessível, o “Práticas de Ateliê” reforça o compromisso da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul em promover o acesso à formação artística e ao desenvolvimento criativo de forma democrática e inspiradora.

Comunicação Setesc

