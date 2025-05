Polícia Civil prende, em São Gabriel do Oeste, autor de homicídio ocorrido na Capital

Na manhã de hoje (15), a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa-DHPP e do Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assalto e Sequestro – GARRAS, efetua, em São Gabriel do Oeste, a prisão de autor de homicídio praticado no dia 9 de março deste ano, no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Na madrugada do dia 9 de março, o corpo do comerciante Fábio Alexandre da Silva (42) foi encontrado numa rua do Jardim Noroeste, identificando-se dezenove perfurações em seu tórax e pescoço. Em análise da vida pregressa da vítima, apontou que era pessoa sem inimigos e bem-quista na sociedade.

Diligências realizadas pela DHPP indicaram que a vítima havia chegado ao local em sua motocicleta, descido e sentado na calçada, uma vez que aguardava a chegada de uma mulher com quem estava se relacionando havia pouco tempo.

A motocicleta utilizada pela vítima estava caída próxima ao corpo, constatando-se que ela havia tentado fugir do assassino, mas não obteve êxito.

Identificada a mulher com quem Fábio iria se encontrar, apurou-se que residia cerca de cem metros de onde foi praticado o crime, e que havia se separado recentemente de um homem com quem possuía dois filhos.

Análises de câmeras de segurança, colheita de testemunhos e obtenção de dados telemáticos apontaram a autoria do crime ao ex-convivente da namorada de Fábio, indivíduo de 33 anos e com histórico de violência doméstica.

Em razão de o suspeito estar coagindo testemunhas, a DHPP representou pela decretação da Prisão Temporária dele por um prazo de trinta dias, pleito deferido pelo Poder Judiciário.

Todavia, as diligências perpetradas para prender o suspeito não se mostraram inicialmente exitosas, eis que ele estava obtendo o auxílio de familiares para empreender fuga.

Finalmente, mediante trabalhos de campo diversos, o paradeiro do suspeito foi identificado na cidade de São Gabriel do Oeste, local onde ele foi preso nesta manhã em uma atuação conjunta da DHPP e do GARRAS.

Interrogado, com extrema frieza ele se limitou a dizer que não aceitava que outro homem se relacionasse com a sua ex-convivente e que a vítima “morreu por mexer com mulher dos outros”.