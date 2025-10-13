WhatsApp

BBQ - Churrasco
Aniversário
Câmara

Comissão de Constituição e Justiça aprova prioridade para mulheres vítimas de violência em exames periciais

Projeto de lei ainda será analisado pelo Senado

13/10/2025 22h07
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que prioriza mulheres vítimas de violência em exames periciais. Esse tipo de exame é realizado para ajudar na investigação de crimes.

O texto seguirá para o Senado, a menos que haja recurso para votação no Plenário da Câmara.

Por recomendação do relator, deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO), foi aprovado o substitutivo da Comissão de Segurança Pública ao Projeto de Lei 1442/24 , da deputada Laura Carneiro (PSD-RJ).

Segundo Ayres, o substitutivo “harmoniza as regras previstas no projeto com a legislação atual”.

A proposta altera as leis do Atendimento Prioritário e Maria da Penha .

