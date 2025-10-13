Polícia Civil prende indivíduo com mandado de prisão em Campo Grande

Policiais do Grupo de Operações e Investigações (G.O.I.), prenderam na manhã desta segunda-feira (13) um homem foragido da Justiça, identificado pelas iniciais C.D.S.F. (57 anos), no bairro Zé Pereira

Após levantamento de informações, os investigadores localizaram o indivíduo nas imediações do bairro Zé Pereira. Durante a abordagem, foi constatado, por meio do sistema SIGO, que havia em desfavor dele um Mandado de Prisão, expedido pelo Plantão Judiciário do 1º Grau – I Região Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

O preso foi encaminhado e apresentado à Autoridade Policial plantonista da 1ª Delegacia de Atendimento à Mulher (1ª Deam), onde foi realizado o cumprimento formal do mandado. Em seguida, o foragido foi recolhido ao cárcere, permanecendo à disposição da Justiça.