Delegado da Polícia Civil recebe moção de congratulação e aplausos da Câmara de Vereadores de Dois Irmãos do Buriti

A Câmara Municipal de Dois Irmãos do Buriti concedeu, nesta segunda-feira, 13/10, uma Moção de Congratulação e Aplausos ao Delegado Dalmar Carlos de Oliveira Filho, em reconhecimento ao trabalho realizado na liderança da Delegacia de Polícia Civil no município.

A honraria foi proposta pelo vereador Marcos Nantes e aprovada por unanimidade pelo plenário da Casa Legislativa. No documento, os parlamentares destacam a atuação firme e determinada do delegado, reforçando a importância da Polícia Civil no combate à criminalidade no município.

A homenagem enfatiza a competência do delegado na condução de diversas investigações e pelo seu lado humano no atendimento da população.

O vereador proponente ressaltou que o delegado Dalmar Carlos de Oliveira Filho desempenha um papel fundamental não apenas no enfrentamento da criminalidade, mas também no acolhimento e proteção de mulheres vítimas de violência, promovendo um trabalho humanizado e de extrema relevância social.

A Moção de Congratulação e Aplausos foi registrada nos anais da Casa Legislativa como forma de agradecimento pelo serviço prestado à sociedade.