WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Polícia Civil - MS

Delegado da Polícia Civil recebe moção de congratulação e aplausos da Câmara de Vereadores de Dois Irmãos do Buriti

A Câmara Municipal de Dois Irmãos do Buriti concedeu, nesta segunda-feira, 13/10, uma Moção de Congratulação e Aplausos ao Delegado Dalmar Carlos d...

13/10/2025 19h56
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Câmara Municipal de Dois Irmãos do Buriti concedeu, nesta segunda-feira, 13/10, uma Moção de Congratulação e Aplausos ao Delegado Dalmar Carlos de Oliveira Filho, em reconhecimento ao trabalho realizado na liderança da Delegacia de Polícia Civil no município.

A honraria foi proposta pelo vereador Marcos Nantes e aprovada por unanimidade pelo plenário da Casa Legislativa. No documento, os parlamentares destacam a atuação firme e determinada do delegado, reforçando a importância da Polícia Civil no combate à criminalidade no município.

A homenagem enfatiza a competência do delegado na condução de diversas investigações e pelo seu lado humano no atendimento da população.

O vereador proponente ressaltou que o delegado Dalmar Carlos de Oliveira Filho desempenha um papel fundamental não apenas no enfrentamento da criminalidade, mas também no acolhimento e proteção de mulheres vítimas de violência, promovendo um trabalho humanizado e de extrema relevância social.

A Moção de Congratulação e Aplausos foi registrada nos anais da Casa Legislativa como forma de agradecimento pelo serviço prestado à sociedade.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende indivíduo com mandado de prisão em Campo Grande
Últimos dados compilados do Ministério da Saúde, em 2024, estimaram que cerca de 625 mil pessoas no Brasil precisam de cuidados paliativos Cuidados paliativos: Campanha conscientiza sobre assistência em casos terminais
Governo anuncia obras em Corguinho e Dourados após indicações de Zé Teixeira
Atualizado às 20h00
Máxima: - Mínima:

Sensação

km/h

Vento

%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 41 minutos Comissão aprova incluir no currículo escolar orientação sobre denúncia de violência
Há 41 minutos Comissão de Constituição e Justiça aprova prioridade para mulheres vítimas de violência em exames periciais
Há 41 minutos Senado premia governadores por avanços na alfabetização infantil
Há 2 horas Pix Automático torna-se obrigatório a partir desta segunda
Há 2 horas Polícia Civil prende indivíduo com mandado de prisão em Campo Grande
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Prefeitura de Nioaque reforça fiscalização de terrenos e pede colaboração dos moradores idade limpa é dever de todos. Faça sua parte e evite multa.
2
Há 3 dias MS celebra 48 anos de história com uma trajetória marcada por grandes conquistas no esporte
3
Há 6 dias Práticas integrativas no SUS atendem quase 4 milhões de pessoas
4
Há 6 dias Comissão de Constituição e Justiça aprova regulamentação da profissão de técnico em necropsia
5
Há 5 dias Câmara deve votar nesta quarta-feira medida provisória que compensa recuo no IOF
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados