Governo anuncia obras em Corguinho e Dourados após indicações de Zé Teixeira

A atuação do deputado estadual Zé Teixeira (PSDB), segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa, resultou em novos investimentos em infraestru...

13/10/2025 17h45
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

A atuação do deputado estadual Zé Teixeira (PSDB), segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa, resultou em novos investimentos em infraestrutura no Mato Grosso do Sul. O Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), publicou os extratos de contrato para execução de duas obras aguardadas pelas populações de Corguinho e Dourados.

Em Corguinho, será implantada e pavimentada a rodovia MS-244, em um trecho de 23 quilômetros. O investimento é estimado em R$ 77 milhões. A solicitação foi apresentada por Zé Teixeira em 2022, considerando que a rodovia é estratégica para o escoamento da produção agropecuária. O parlamentar também destacou o potencial turístico da região, que reúne cachoeiras, balneários, córregos de águas cristalinas, áreas de serra e sítios arqueológicos.

Já em Dourados, a Agesul autorizou a construção de uma passarela de pedestres no Núcleo Industrial, às margens da MS-156. O contrato, no valor de R$ 1,7 milhão, prevê a conclusão da obra em até 360 dias após a ordem de serviço. A demanda foi apresentada por Zé Teixeira em 2017, diante dos riscos enfrentados pela população na travessia da rodovia.

Segundo o deputado, a estrutura trará mais segurança e acessibilidade, especialmente para crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. A passarela será fundamental para estudantes das escolas Professora Maria da Conceição Angélica e Vereador Moacir Djalma Barros, localizadas nas proximidades.

