André Guimarães: à frente de Nioaque, preparando a cidade para o futuro com a Rota Bioceânica

A participação da Prefeitura de Nioaque na missão técnica da Rota Bioceânica evidenciou mais uma vez a visão estratégica e o protagonismo do prefeito André Guimarães na condução do município. Com foco no desenvolvimento sustentável e na integração regional, André tem conduzido a cidade com liderança, planejamento e compromisso com os cidadãos.

Nioaque ocupa uma localização privilegiada no mapa logístico de Mato Grosso do Sul. A cidade está no entroncamento das rodovias BR-060 e BR-267, principais vias de acesso que conectam o interior do estado ao restante do país e ao mercado internacional. Além disso, a MS-166, que liga Nioaque a Maracaju, está sendo pavimentada, ampliando ainda mais a conectividade regional.

Essa infraestrutura coloca Nioaque como um dos principais entroncamentos rodoviários do estado, facilitando o escoamento da produção agrícola e o acesso ao mercado externo. O prefeito André Guimarães tem trabalhado incansavelmente para garantir que o município esteja preparado para os desafios e as oportunidades que surgem com a Rota Bioceânica. “Nossa participação neste processo é um marco histórico. A consolidação deste corredor logístico posicionará Nioaque de forma ainda mais relevante na integração econômica do Estado"

Ainda segundo Guimarães, "Isso se traduz em geração de emprego e renda, fortalecimento do comércio local, estímulo ao turismo e oportunidades concretas para novos empreendedores. Estamos preparando a cidade para um crescimento sustentável e inclusivo.”

O secretário de Obras, César Augusto, ressalta o comprometimento da gestão. “Sob a liderança do prefeito, trabalhamos de forma planejada e estratégica, priorizando obras que permitam à cidade acompanhar o ritmo de desenvolvimento da Rota Bioceânica. André está sempre atento a cada detalhe para que Nioaque esteja preparada para receber o novo fluxo econômico e de pessoas.”

Ao conduzir Nioaque com essa combinação de visão estratégica, compromisso com o bem-estar da população e planejamento estruturado, André Guimarães reafirma seu papel como gestor proativo e articulador, capaz de transformar oportunidades internacionais em resultados concretos para a cidade e seus cidadãos.