Primeira cacica da Aldeia Água Branca marca um novo capítulo na história de Nioaque

A posse de Vilma Marques destaca o compromisso da comunidade em preservar suas raízes, ao mesmo tempo em que promove igualdade e inclusão nos espaços de liderança.

13/10/2025 15h03
Por: Gabriela Rufino
No último fim de semana, a Aldeia Água Branca, em Nioaque, viveu um momento histórico e de grande significado cultural: a posse oficial da primeira cacica mulher, Vilma Marques. O ato representa não apenas uma mudança na liderança local, mas também um marco de coragem, representatividade e valorização da cultura indígena.

Durante a cerimônia, a comunidade celebrou com orgulho o avanço na valorização da voz feminina dentro das aldeias. A liderança de Vilma é vista como um símbolo de resistência e renovação, reforçando o papel da mulher indígena nas decisões e no fortalecimento das tradições.

Com essa conquista, a Aldeia Água Branca abre caminho para novas gerações de mulheres que sonham em ocupar papéis importantes dentro das comunidades tradicionais.

