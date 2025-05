Coronel David pede asfaltamento da MS-441 e destaca impacto em Bandeirantes e Camapuã

Com o compromisso de transformar realidades e impulsionar o progresso de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Coronel David (PL) apresentou indicação à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa solicitando ao governador Eduardo Riedel a pavimentação da MS-441, no trecho de cerca de 42 quilômetros que liga o município de Bandeirantes à BR-060, em Camapuã.

A proposta atende a uma solicitação do Sindicato Rural de Bandeirantes, que representa produtores rurais e trabalhadores da região. A rodovia é uma das principais rotas de escoamento da produção agrícola e pecuária, responsável pelo transporte de soja, milho, madeira e gado, produtos que movimentam a economia local. Conforme o deputado, a precariedade da via, atualmente não asfaltada, gera prejuízos logísticos, riscos de acidentes e limita o acesso de moradores, estudantes e profissionais da saúde.

“Garantir que o produtor escoe sua safra com segurança e que uma criança chegue à escola sem enfrentar horas de estrada esburacada é o mínimo que podemos buscar enquanto representantes da população”, completou o deputado.

O parlamentar avalia que o asfalto da MS-441 representa um avanço estrutural com impacto direto na mobilidade rural, no valor agregado da produção, na redução de custos de transporte e na preservação de vidas.

O pedido de Coronel David foi encaminhado ao governador Eduardo Riedel, ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, e ao diretor-presidente da AGESUL, Mauro Azambuja Rondon. “A expectativa é de que o governo do estado avalie com sensibilidade e prioridade a demanda, que já conta com o respaldo técnico e social necessário”, finalizou Coronel David.