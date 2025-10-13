WhatsApp

Política

Vereador Herculano Borges promove Audiência Pública sobre Ciclismo Urbano e mobilidade sustentável

A audiência vai reunir representantes do poder público, ciclistas, entidades de classe, especialistas e a população em geral para discutir temas como implantação de ciclofaixas

13/10/2025 15h02
Por: Gabriela Rufino
Divulgação
Divulgação

Com o objetivo de debater políticas públicas voltadas à mobilidade urbana sustentável, o vereador Herculano Borges realiza, no próximo dia 20 de outubro, a Audiência Pública sobre Ciclismo Urbano. O encontro acontece a partir das 8 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Campo Grande (Av. Ricardo Brandão, 1600 – Vila Manoel da Costa Lima).


A audiência vai reunir representantes do poder público, ciclistas, entidades de classe, especialistas e a população em geral para discutir temas como implantação de ciclofaixas, segurança no trânsito, acessibilidade e incentivo ao uso da bicicleta como meio de transporte.


Segundo o vereador, o evento pretende criar um espaço democrático de diálogo e construção coletiva. “A bicicleta é um símbolo de saúde, economia e qualidade de vida. Precisamos pensar em políticas públicas que garantam segurança e infraestrutura para quem pedala, favorecendo um trânsito mais humano e uma cidade mais sustentável”, destaca Herculano Borges.


A participação é gratuita e aberta ao público, mediante inscrição antecipada para organização do evento.
O vereador reforça que o debate é essencial para fortalecer o ciclismo urbano e ampliar as alternativas de deslocamento na capital sul-mato-grossense.

Serviço
Evento: Audiência Pública sobre Ciclismo Urbano
Data: 20 de outubro de 2025 (segunda-feira)
Horário: 8h
Local: Plenário da Câmara Municipal – Av. Ricardo Brandão, 1600 – Vila Manoel da Costa Lima, Campo Grande – MS
Inscrições gratuitas:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTWa8SU4HlkItBf5Bjprp76NMSFMaqYFaojuFO97Z-9mhQ2g/viewform
A iniciativa conta com apoio da Câmara Municipal de Campo Grande e do ciclista Leco Ribas (MTB), reforçando a importância da união entre poder público e sociedade civil na promoção da cultura da bicicleta e da mobilidade sustentável.

