DOF intercepta veículo com mais de 410 quilos de maconha em Tacuru

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, neste domingo (12), na MS-295, em Tacuru, 412 quilos de maconha que eram transportados em um veículo GM Prisma. Um homem de 23 anos foi preso em flagrante.

Os militares faziam bloqueio na rodovia, zona rural do município, quando abordaram o carro. Na entrevista, o condutor apresentou respostas desencontradas e estava com tornozeleira eletrônica. Em vistoria no interior do automóvel, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha.

Indagado, o homem confessou que pegou a droga em Paranhos e levaria para o Estado do Paraná, onde receberia R$ 6 mil pelo transporte. O prejuízo ao crime foi estimado em aproximadamente R$ 900 mil.

O autor, a droga e o veículo foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Tacuru.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Siga o DOF no Instagram: @dofpmms e no Facebook: pmmsdof.