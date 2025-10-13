WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
DOF - MS

DOF intercepta veículo com mais de 410 quilos de maconha em Tacuru

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, neste domingo (12), na MS-295, em Tacuru, 412 quilos de maconha qu...

13/10/2025 14h32
Por: Redação
Fonte: DOF - MS
Foto: Reprodução/DOF - MS
Foto: Reprodução/DOF - MS

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, neste domingo (12), na MS-295, em Tacuru, 412 quilos de maconha que eram transportados em um veículo GM Prisma. Um homem de 23 anos foi preso em flagrante.

Os militares faziam bloqueio na rodovia, zona rural do município, quando abordaram o carro. Na entrevista, o condutor apresentou respostas desencontradas e estava com tornozeleira eletrônica. Em vistoria no interior do automóvel, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha.

Indagado, o homem confessou que pegou a droga em Paranhos e levaria para o Estado do Paraná, onde receberia R$ 6 mil pelo transporte. O prejuízo ao crime foi estimado em aproximadamente R$ 900 mil.

O autor, a droga e o veículo foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Tacuru.

Foto: Reprodução/DOF - MS
Foto: Reprodução/DOF - MS

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Siga o DOF no Instagram: @dofpmms e no Facebook: pmmsdof.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende indivíduo com mandado de prisão em Campo Grande
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Delegado da Polícia Civil recebe moção de congratulação e aplausos da Câmara de Vereadores de Dois Irmãos do Buriti
Últimos dados compilados do Ministério da Saúde, em 2024, estimaram que cerca de 625 mil pessoas no Brasil precisam de cuidados paliativos Cuidados paliativos: Campanha conscientiza sobre assistência em casos terminais
Atualizado às 20h00
Máxima: - Mínima:

Sensação

km/h

Vento

%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 39 minutos Comissão aprova incluir no currículo escolar orientação sobre denúncia de violência
Há 39 minutos Comissão de Constituição e Justiça aprova prioridade para mulheres vítimas de violência em exames periciais
Há 39 minutos Senado premia governadores por avanços na alfabetização infantil
Há 2 horas Pix Automático torna-se obrigatório a partir desta segunda
Há 2 horas Polícia Civil prende indivíduo com mandado de prisão em Campo Grande
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Prefeitura de Nioaque reforça fiscalização de terrenos e pede colaboração dos moradores idade limpa é dever de todos. Faça sua parte e evite multa.
2
Há 3 dias MS celebra 48 anos de história com uma trajetória marcada por grandes conquistas no esporte
3
Há 6 dias Práticas integrativas no SUS atendem quase 4 milhões de pessoas
4
Há 6 dias Comissão de Constituição e Justiça aprova regulamentação da profissão de técnico em necropsia
5
Há 5 dias Câmara deve votar nesta quarta-feira medida provisória que compensa recuo no IOF
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados