DOF apreende veículos abarrotados com cigarros contrabandeados do Paraguai

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam neste sábado (11), em Rio Brilhante, dois carros carregados com 2 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. Os automóveis – um Fiat Bravo e um GM Astra – estavam completamente abarrotados com a carga ilegal.

Os militares realizavam patrulhamento na Estrada do Suez, zona rural do município, quando os dois veículos retornaram em alta velocidade ao avistarem a viatura. Durante as diligências, ambos os carros foram localizados abandonados nas proximidades da BR-163.

Buscas foram realizadas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. Os materiais apreendidos, avaliados em aproximadamente R$ 180 mil, foram encaminhados à Receita Federal de Ponta Porã.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

