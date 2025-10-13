Polícia Civil apreende grande quantidade de drogas que seria levada para SP, em residência em Campo Grande

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Em investigação contra o crime organizado no último sábado (11), policiais do GARRAS, identificaram um rapaz, de 21 anos, que utilizava um veículo para atuar como batedor de drogas – maconha -, que eram transportadas da cidade de Ponta Porã para Campo Grande. Já em Campo Grande, em uma residência alugada para guarda de produtos ilícitos, a droga era encaminhada para pequenos veículos e dissimulada para ser levada, em especial para o Estado de São Paulo.

Identificado o local, uma residência no bairro Los Angeles, a equipe realizou monitoramento até a chegada do dono da droga, um empresário paulista – de 41 anos – momento em que os policiais se identificaram e deram voz de prisão. O homem reagiu e entrou em luta corporal com os policiais, mas acabou dominado e algemado.

No interior da uma perua VW Kombi foram apreendidos aproximadamente mil trezentos e quarenta e um quilos de maconha, avaliados em R$ 2.862.000,00.

Na continuidade das diligências o GARRAS descobriu que o homem havia comprado um flat em um bairro de luxo em Campo Grande, onde os policiais encontraram sua namorada, que negou qualquer participação, mas confirmou que ele traficava drogas e utilizava grupos detrappara se passar por empresário e levar do dinheiro obtido ilegalmente.

A ação foi desencadeada no âmbito da operação Protetor das Divisas e das Fronteiras, da CGFRON/DIOP/Ministério da Justiça. A droga foi entregue na DENAR e os homens permanecem presos a disposição da Justiça.