DOF apreende quase 900 quilos de drogas que seriam entregues no interior paulista

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, nesta sexta-feira (10), quase 900 quilos de maconha, que eram transportados em um veículo GM Onix e um Fiat Argo. A apreensão foi registrada na cidade de Paranhos. Na ação, dois homens de 29 e 30 anos, foram presos em flagrante.

Os militares faziam bloqueio na MS-295, zona rural do município, quando abordaram os dois carros que seguiam na mesma direção. Durante entrevista, ambos os condutores apresentaram bastante nervosismo sobre o motivo da viagem.

Em vistoria, foram encontrados 465 quilos de maconha no Onix e 420 quilos no Argo, totalizando 885 quilos do entorpecente. Questionados, os autores afirmaram que carregaram as drogas em Paranhos e entregariam na cidade de Lins (SP), onde receberiam R$ 4 mil pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 2 milhões, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Paranhos.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Siga o DOF no Instagram: @dofpmms e no Facebook: pmmsdof.